Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși implementează un nou sistem modern de imagistică medicală

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși anunță implementarea, începând cu luna ianuarie, a unui nou sistem de imagistică medicală, destinat îmbunătățirii calității actului medical și eficientizării procesului de diagnosticare.

Noul sistem integrează investigații de radiografie digitală (RX), tomografie computerizată (CT) și rezonanță magnetică nucleară (RMN), oferind imagini de calitate superioară, o diagnosticare mai precisă și un timp redus de eliberare a rezultatelor. Rezultatele investigațiilor sunt disponibile în sistemul informatic al spitalului, putând fi tipărite sau exportate în format PDF, în funcție de necesități.

Pentru o mai bună colaborare interdisciplinară, medicii prescriptori pot contacta direct medicul radiolog în vederea clarificării aspectelor legate de interpretarea investigațiilor. De asemenea, personalul laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală are posibilitatea — și este recomandat, acolo unde situația o impune — să încarce documente relevante din istoricul pacientului sau investigații imagistice anterioare, contribuind astfel la un diagnostic corect și complet.

O noutate importantă o reprezintă faptul că urgențele apărute în intervalul orar 19:00 – 07:00, pe parcursul întregii săptămâni, vor beneficia de investigații CT (nativ) și RX realizate direct la Spitalul Buhuși, eliminând necesitatea transferului pacienților către alte unități medicale.

Reprezentanții spitalului subliniază că dotarea cu capacități moderne de investigare imagistică — precum RMN, CT și radiografie digitală — este esențială pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate, sigure și eficiente, în beneficiul pacienților din zonă.