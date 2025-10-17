Spitalul Moinești a cucerit centura mondială la box!

Este despre altceva decât o luptă între pugiliști. Este despre protecție maternă, dragoste filială, curaj și competență profesională, compasiune și recunoștință. Personajele sunt deja notorii: boxerul Dragoș Dulhac – campion mondial de box, la categoria veterani (Master Boxing), – cu opt versiuni în palmaresul la zi, și dr. Adrian Cotîrleț– chirurg cu reputație internațională, manager al Spitalului Municipal Moinești.

Un miracol

Mama lui Dragoș Dulhac trecea printr-o suferință acută în preajma meciului pe care fiul său urma să îl dispute la Vilseck (Germania), contra lui Rafal Kwiatkowski, pentru unificarea a trei centuri Master Boxing. Mama și restul familiei i-au ascuns boxerului starea gravă prin care trecea, pentru a nu-l bulversa în preajma acelui meci foarte important. Dulhac a aflat cum stă situația imediat după ce l-a învins pe german prin KO și a primit cele trei centuri. Imediat a plecat spre România.

Mama sa avea afecțiuni grave: o piatră mare la vezica biliară, care intrase pe ductul biliar și îi provoca dureri atroce; ciroză într-un stadiu avansat; multiple și grave probleme cardiace, care creșteau dramatic posibilitatea unui șoc operator mortal. Se impunea o intervenție chirurgicală, cu șanse de reușită de doar 1%, așa cum s-au exprimat medicii care au refuzat s-o opereze, din cauza acelui prognostic pesimist.

Dulhac a bătut atunci la poarta sufletului lui Adrian Cotîrleț, pe care îl considera singura șansă de supraviețuire a mamei sale. În ciuda slabelor șanse de izbândă, dr.Cotîrleț a hotărât să facă operația de colecist.

Dacă este să parafrazăm o zicală populară, trei nenorociri (medicale, în cazul de față) nu vin singure. Cea de-a patra a fost descoperită chiar în timpul intervenției chirurgicale: o peritonită. Așadar, operația a fost mult complicată și de această afecțiune. Dar dr.Cotîrleț a fost din nou un geniu al bisturiului, iar Dumnnezeu a ținut cu oamenii buni. Intervenția a reușit, iar pacienta a supraviețuit și se bucură că a scăpat de acele dureri cumplite.

O parte de suflet, în vitrina Spitalului Moinești

Recunoștința lui Dragoș Dulhac nu putea fi exprimată în cuvinte. Suprema sa răsplată a fost donarea către dr.Cotîrleț a unei dintre centurile câșgitate cu foarte multă trudă și suferință. Ca să ajungă s-o cucerească, a transpirat mii de ore și a primit mii de pumni în cap.

A devenit o parte din sufletul lui, din identitatea și menirea pe care o are pe Pământ. Adrian Cotîrleț, un foarte bun cunoscător al fenomenului sportiv, a refuzat acest sacrificiu, sub scuza stângace că nu l-a salvat pe Dulhac, ci pe mama sa. „Fără mama, care m-a crescut și m-a susținut mereu, nu câștigam acele meciuri de titlu. Centurile sunt și ale ei”, a replicat Dragoș. Și s-a convenit ca trofeul să fie donat Spitalului Moinești, care să-l expuună ca pe un bun de mare preț.

DRAGI PACIENȚI ȘI VIZITATORI AI SPITALULUI MOINEȘTI!

Cereți să vedeți acea centură! Nu pentru sclipiciul ei și valoarea sa sportivă! Ci pentru că a devenit simbolul unei minuni și o poveste despre suferință, înțelegere și recunoștință. Despre speranță și miracol. Despre umanitate, despre Dvs. înșivă.

Marius Fundulea