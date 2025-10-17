Spitalul Județean de Urgență Bacău – o nouă reușită în lupta împotriva cancerului oral

Intervenție chirurgicală complexă realizată de echipa condusă de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău adaugă o nouă realizare medicală importantă în portofoliul său: un caz de cancer oral rezolvat chirurgical cu succes de către echipa condusă de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, medic primar de chirurgie orală și maxilo-facială în cadrul Compartimentului de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială.

Pacientul, un bărbat de 55 de ani din comuna Oituz, diagnosticat cu carcinom scuamo-celular moderat al limbii, a fost supus unei intervenții chirurgicale extinse, care i-a oferit o a doua șansă la viață.

„Pacientul prezenta o tumoră malignă extinsă la nivelul limbii, planșeului bucal și pilierului amigdalian stâng, însoțită de adenopatii metastatice dureroase. Intervenția a presupus hemi-glosopelvectomie extinsă, faringectomie parțială, rezecție marginală de mandibulă, evidare ganglionară radicală și reconstrucție cu lambou de mare pectoral stâng, precum și o traheostomă temporară de confort”, a explicat dr. Scovronschi.

Postoperator, evoluția pacientului este favorabilă: funcția deglutiției s-a restabilit pentru lichide clare, vorbirea este inteligibilă, iar prognosticul de recuperare completă este excelent.

„Menținerea unei greutăți corporale optime și reeducarea funcției de vorbire sunt esențiale în recuperarea postoperatorie. Pacientul a fost externat pentru a-și continua recuperarea în mediul familial, urmând tratament adjuvant radio- și chimioterapeutic”, a precizat medicul chirurg.

ECHIPA IMPLICATĂ

Chirurgie:

Dr. Ovidiu Cristian Scovronschi – medic primar chirurgie orală și maxilo-facială

Chiorcea Mirabela – asistent principal bloc operator

Prisecaru Claudia – asistent principal bloc operator

Anestezie-Terapie Intensivă:

Dr. Ioana Bălan – medic specialist ATI

Radu Aida – asistent principal licențiat ATI

Venta Cristian – asistent medical ATI

SJU Bacău – Centru regional de excelență în oncologia oro-maxilo-facială

Spitalul Județean de Urgență Bacău este cea mai importantă unitate medicală din regiune care oferă tratament integrat pentru cancerele din sfera oro-maxilo-facială. Sub coordonarea dr. Scovronschi, instituția gestionează cazuri complexe printr-o abordare interdisciplinară completă: de la diagnosticare și intervenții chirurgicale avansate, până la reconstrucție și monitorizare postoperatorie.

Toate cazurile oncologice operate în perioada iulie – octombrie 2025 au reprezentat premiere județene, consolidând poziția SJU Bacău ca centru de referință regional în chirurgia oncologică și reconstructivă oro-maxilo-facială.

„Aceste rezultate sunt posibile datorită sprijinului Consiliului Județean Bacău și conducerii spitalului, care au înțeles importanța unui serviciu specializat de chirurgie oncologică oro-maxilo-facială la nivel local. Astfel, pacienții nu mai sunt nevoiți să se deplaseze în centre universitare din alte județe”, a subliniat dr. Ovidiu Scovronschi.

Importanța diagnosticării precoce

Specialiștii atrag atenția asupra importanței prezentării timpurii la medic. Succesul tratamentului oncologic depinde, în mare măsură, de momentul diagnosticării și de rapiditatea intervenției chirurgicale.

„Adresarea din timp pentru un consult de specialitate permite stabilirea unui plan terapeutic eficient, care vizează nu doar excizia tumorii, ci și reconstrucția funcțională și estetică. Scopul final este reintegrarea pacientului în viața socială și profesională”, a explicat medicul.

O profesie între viață și suferință

Dr. Ovidiu Scovronschi vorbește deschis despre dimensiunea umană a profesiei sale:

„Cel mai greu nu este actul chirurgical în sine, ci suferința din ochii familiei. Port în suflet chipul fiecărui pacient operat, dar și pe cei pe care, din păcate, nu am reușit să-i salvăm. Fiecare caz devine o lecție de umanitate și o motivație de a merge mai departe.”

Informații utile:

Factori de risc pentru cancerul oral:

Fumatul și consumul de alcool

Infecția cu HPV (tulpini oncogene)

Igiena orală precară

Expunerea prelungită la soare (în cazul cancerului de buză)

Metode de tratament:

Chirurgia oncologică – rezecția completă a tumorii cu margini de siguranță Radioterapia – adjuvantă sau neoadjuvantă Chimioterapia – în cazurile avansate sau metastatice

Prin abordarea integrată și prin expertiza echipei coordonate de dr. Ovidiu Cristian Scovronschi, Spitalul Județean de Urgență Bacău reconfirmă statutul său de centru de excelență regional în chirurgia oncologică oro-maxilo-facială, oferind pacienților șansa reală la viață, demnitate și recuperare.