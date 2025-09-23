Spitalul Județean Bacău ne învață cum să mâncăm sănătos

Sănătatea începe cu ceea ce punem în farfurie! Spitalul Județean de Urgență Bacău lansează o serie de materiale educative dedicate pacienților, prin care oferă sfaturi nutriționale specializate pentru diferite afecțiuni.

Articolele sunt realizate de Ana Maria Bratu, dietetician autorizat SJU Bacău, și au scopul de a explica cum alimentația corectă poate sprijini procesul de vindecare și menținerea unei stări bune de sănătate.

📌 Primul articol se concentrează pe diabetul zaharat tip 2, oferind recomandări practice pentru o farfurie echilibrată care ajută la menținerea glicemiei sub control și protejarea sănătății pe termen lung.

Obiectivele principale sunt:

Controlul eficient al glicemiei (HbA1c țintă <7%)

Prevenirea complicațiilor diabetice (nefropatie, retinopatie, neuropatie)

Menținerea unei greutăți corporale adecvate

Reducerea riscului cardiovascular

Ghid orientativ al aportului de macronutrienți (ADA & ESPEN 2024):

Carbohidrați: 45–55% din total kcal (în unele cazuri <130 g/zi pentru diete low-carb)

Proteine: 15–20% din total kcal – ideal 1–1,2 g/kg corp/zi

Grăsimi: 25–35% din total kcal – preferați grăsimile nesaturate

Fibre: minimum 25–30 g/zi pentru sațietate și reducerea vârfurilor glicemice

Sfaturi practice pentru pacienți:

Alegeți carbohidrați cu index glicemic scăzut: legume, cereale integrale, fructe cu coajă

Porționați corect farfuria: ½ legume, ¼ proteine, ¼ carbohidrați

Evitați carbohidrații simpli: pâine albă, sucuri, dulciuri, produse de patiserie

Consumați 1–2 porții de fructe/zi, între mese

Gustări sănătoase: 1 măr cu câteva nuci – energie lent eliberată și sațietate

Alimente de evitat: zahăr adăugat, pâine albă, făină albă rafinată, alcool, fructe uscate și sucuri concentrate, grăsimi trans (margarine, fast-food).

Exemplu de meniu zilnic pentru un pacient cu diabet zaharat tip 2 (~2000 kcal):

Mic dejun: telemea nesărată 50 g, șuncă de pui 50 g, ou 50 g, legume proaspete 80 g, unt 10 g, ceai neîndulcit 250 ml, chiflă 50 g

Gustare 1: iaurt simplu 150 g

Prânz: ciorbă de sfeclă roșie 300 g, legume mexicane soté 150 g, orez fiert 100 g, pulpă pui la cuptor 90 g, pâine 50 g

Gustare 2: cașcaval 50 g, pâine 30 g

Cină: broccoli și conopidă 150 g, cartofi la cuptor 100 g, piept de pui la cuptor 60 g, pâine 50 g, ceai neîndulcit 250 ml

Gustare 3: iaurt simplu 150 g

Ion-Marius Savin, Manager SJU Bacău, declară:

„La Spitalul Județean de Urgență Bacău credem că sănătatea începe cu prevenția și educația medicală. Prin această serie de materiale realizate de specialiștii noștri, ne dorim să oferim pacienților informații clare și utile, care să îi ajute să facă alegeri sănătoase în viața de zi cu zi. Angajamentul nostru este să oferim nu doar servicii medicale de calitate, ci și sprijin în menținerea sănătății populației pe termen lung.”

Spitalul continuă să investească în echipa medicală și în proiecte dedicate comunității, pentru ca fiecare pacient să simtă că are alături un partener de încredere în drumul său spre vindecare și o viață mai sănătoasă.