Spitalul din Buhuși va deschide în 2026 un program de chirurgie robotică – un pas major pentru medicina din nord-estul țării

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși se pregătește să intre într-o nouă etapă a modernizării serviciilor medicale. Conducerea unității a anunțat lansarea, în 2026, a unui proiect ambițios de chirurgie robotică, menit să plaseze spitalul pe harta centrelor medicale avansate din regiune.

Potrivit managerului Constantin Poiană, pregătirile au început deja, iar primele etape sunt dedicate formării personalului. În luna ianuarie a anului viitor, medicii selectați vor pleca la primele sesiuni de instruire în străinătate, cu specializare în Polonia.

„Pentru anul 2026 ne-am propus un proiect foarte ambițios, acela de a introduce chirurgia robotică la Buhuși. În ianuarie trimitem deja primii medici la instruire într-o țară din Uniunea Europeană”, a declarat Constantin Poiană. Managerul a subliniat că realizarea acestui program ar transforma spitalul într-un punct de referință la nivelul întregii regiuni de nord-est.

Proiectul include și o componentă inovatoare de telemedicină: specialiști din alte state vor putea participa în timp real la intervenții, asistând și ghidând medicii din Buhuși în primele operații robotice. „Profesorii și medicii cu experiență pot opera de la distanță alături de ai noștri. Fie că sunt în Germania, China sau Anglia, vor putea intra online și lucra împreună cu echipa noastră până când aceasta va căpăta experiența necesară”, a precizat Poiană.

Dacă inițiativa va fi dusă la bun sfârșit, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” ar deveni unul dintre puținele centre din Moldova capabile să efectueze intervenții minim invazive cu ajutorul roboților chirurgicali. Proiectul ar putea crește atractivitatea spitalului pentru specialiști, dar și încrederea pacienților în calitatea actului medical.

Prin acest demers, Buhușiul își propune să demonstreze că și orașele mici pot deveni noduri importante pentru inovație medicală, atunci când investițiile și viziunea managerială merg în aceeași direcție.