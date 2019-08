Frenezie totală. Aceasta a fost starea de spirit generală de astăzi în Orbeni, acolo unde toții fiii satului au petrecut la Festivalul Grâului, organizat cu ocazia Zilei Comunei. Cu mic cu mare, localnicii au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au petrecut cum au știut mai bine.

În primul rând, sărbătoarea din Orbeni s-a bucurat de invitați de marcă, fiindu-le alături Valentin Ivancea-subprefect de Bacău, directorii unor societăți comerciale importante care derulează activități în zonă, primari din comunele învecinate și consilieri locali.

Festivitatea a început cu o slujbă de mulțumire și binecuvântare înfăptuită de preoții parohi ai comunei, după care invitații au adresat cuvinte de felicitare. Au fost oferite apoi mai multe distincții atât elevilor comunei, cât și familiilor. Între acestea a fost eleva Persida Loredana Ganea, premiată cu 250 de lei pentru încheierea anului școlar cu media 10, dar și alți 28 de elevi, cu nota peste 9.50, au primit câte 150 de lei.

Patru tineri au fost premiați cu câte o diplomă de recunoștință pentru rezultatele sportive deosebite obținute în competițiile naționale, iar cinci familii din localitate, Maria și Mihai Marin, Maria și Georgică Simion, Viorica și Gheorghe Drobotă, Maria și Neculai Pavel, Ioana și Costică Morărașu, au primit câte 500 de lei la împlinirea a 50 de ani de la căsătorie.

Apoi toți locuitorii comunei Orbeni și invitații lor s-au adunat la petrecere, tonul fiind dat de noul ansamblu folcloric al comunei „Spic de Grâu”, condus de artista Maria Șalaru, profesoară în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii din Bacău.

„Sunt bucuroasă că am devenit «nașa de botez» atât a festivalului, cât și a grupului folcloric «Spic de Grâu» din Orbeni înființat în această primăvară. Grupul, care deja este cunoscut din participarea la Festivalul județean de Folclor de la Slănic Moldova unde a debutat și s-a încununat cu lauri de succes, are în componență 16 copii și adolescenți de la 6 la 18 de ani. Am scuturat de colbul uitării și am readus la viață frumoasele costume populare din zonă și am descoperit cântece necunoscute încă, pe care le-am pus în valoare aranjând textele și linia melodică în stil autentic”, a declarat Maria Șalaru, coordonatoarea ansamblului „Spic de Grâu” din Orbeni.

Programul artistic al festivalului a fost unul de marcă și a reunit pe scenă reprezentanți importanți ai muzicii populare cum ar fi Maria Șalaru, Daniela Condurache, Cristina Matei și artiștii locali Marina Duhalmu și Georgică Bacioagă.

„Ne-am adunat în zi de sărbătoare după un an de muncă în care am pus cu toții umărul la modernizarea și dezvoltarea comunei noastre. Folosesc această ocazie pentru a mulţumi tuturor celor care susţin şi se implică activ în bunul mers al traiului nostru împreună, în satul Scurta și satul Orbeni. Avem oameni gospodari în comună, oameni care fac cinste oriunde ar fi”, a declarat Costache Popa, primarul comunei Orbeni.