Spectacol pe cer în această noapte!

Curentul de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, își va atinge punctul maxim de activitate în noaptea de 12 august, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Activ în fiecare an în luna august, curentul poartă numele constelației Perseu, dinspre care meteoriții par să provină atunci când sunt observați de pe Pământ. În realitate, aceste particule de praf cosmic provin din cometa 109P/Swift-Tuttle. La trecerea prin apropierea Soarelui, cometa eliberează particule fine care, odată pătrunse în atmosfera terestră, ard și produc dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

„Fenomenul de stea căzătoare este binecunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este cauzată de o particulă de sub 1 mm, care arde aerul atunci când pătrunde în atmosferă”, explică astronomii. Această particulă se numește meteoroid, iar dacă ajunge pe sol poartă denumirea de meteorit.

Perioada optimă de observare este între miezul nopții și zorii zilei, în nopțile de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august. Orice meteor care pare să provină din zona dintre constelațiile Cassiopeia și Perseu este considerat o „perseidă”.

Anul acesta, însă, vizibilitatea va fi parțial afectată de prezența Lunii, care va lumina cerul pe tot parcursul nopții. Specialiștii recomandă observarea fenomenului din zone cu cer senin și întunecat, departe de luminile orașelor. În astfel de condiții, pot fi văzuți până la 100 de meteori pe oră, în timp ce în mediul urban numărul scade la 10–20 pe oră.