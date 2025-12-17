Spectacol, frenezie și excelență la Campionatul Național de Arme Tradiționale QWAN-KI-DO – CO VO DAO

Oneștiul a fost, în zilele de 6–7 decembrie, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente din lumea artelor marțiale românești: Campionatul Național de Arme Tradiționale QWAN-KI-DO – CO VO DAO. Competiția a reunit aproximativ 300 de sportivi din întreaga țară, care au oferit publicului demonstrații de înaltă clasă, marcate de suspans, rigoare tehnică și o pasiune dusă aproape de perfecțiune.

Prin dăruire, dârzenie, angajament și o pregătire minuțioasă, participanții au ridicat la cel mai înalt nivel îndemânarea, mânuirea armelor tradiționale și lupta competițională, confirmând valoarea și autenticitatea acestei arte marțiale milenare.

Un rezultat notabil a fost obținut de CS Valea Muntelui, care, cu o echipă formată din doar patru sportivi, a reușit să cucerească șase medalii de bronz, o performanță meritorie în contextul unei competiții extrem de puternice. Sportivii medaliați sunt:

Plăeșu Delia

Adam Liliana

Preda Daniel

Bobeică David

Organizatorii adresează felicitări tuturor participanților și practicanților de QWAN-KI-DO din România – peste 2.000 la nivel național – care, prin muncă și disciplină, duc mai departe spiritul și autenticitatea unei arte marțiale originale, cu rădăcini adânci în tradiție și cultură.

Campionatul de la Onești a demonstrat încă o dată că QWAN-KI-DO nu este doar un sport, ci un mod de viață, o îmbinare armonioasă între forță, tehnică și valori.