Șomajul în județul Bacău la sfârșitul lunii iunie 2025

Județul Bacău înregistrează 3.294 de persoane fără loc de muncă, potrivit datelor oficiale. Situația arată că aproape jumătate dintre șomeri sunt femei – 1.559, adică 47,3% din total –, ceea ce sugerează o afectare relativ uniformă pe sexe.

Echilibrul între femei și bărbați

Deși numărul bărbaților șomeri este ușor mai mare, cu 1.735 de persoane, diferența față de femei nu este semnificativă. Practic, aproape unul din doi șomeri în județul Bacău este femeie, reflectând o distribuție relativ echilibrată între sexe.

Mediul rural, mai afectat

Disparitățile devin însă evidente atunci când datele sunt analizate pe medii de rezidență. În mediul urban erau înregistrați 1.159 de șomeri (35,2% din total), dintre care 622 femei, în timp ce mediul rural concentrează majoritatea șomerilor – 2.135 de persoane, reprezentând 64,8% din total, dintre care 937 sunt femei. Această diferență arată că zonele rurale continuă să se confrunte cu oportunități de angajare mai limitate.

Situația în orașele județului

Municipiul Bacău are cel mai mare număr absolut de șomeri: 395 de persoane, dintre care 240 femei. Raportat la populația activă de 18–62 de ani, ponderea șomerilor este de doar 0,3%, ceea ce sugerează că, la nivelul capitalei județului, șomajul nu constituie o problemă majoră.

În orașele mai mici, situația diferă: Moinești și Onești înregistrează 143, respectiv 133 de șomeri, însă Moinești are o rată a șomajului de 1%, aproape dublă față de media urbană (0,6%). Dărmănești (209 șomeri) și Slănic-Moldova (35 șomeri) atrag atenția prin ratele ridicate de 2,4%, respectiv 2,3%, indicând probleme structurale locale pe piața muncii. Celelalte orașe – Buhuşi, Comăneşti și Târgu Ocna – se situează între 0,4% și 1,1%, valori mai reduse.

În ansamblu, șomajul în județul Bacău rămâne relativ scăzut, reprezentând 0,7% din populația activă. Totuși, datele arată că mediul rural este mult mai afectat, iar anumite orașe mai mici se confruntă cu dificultăți accentuate. Femeile reprezintă aproape jumătate dintre șomeri, ceea ce indică o distribuție echilibrată pe sexe.

Precizare importantă: Șomerii, conform metodologiei OIM, sunt persoanele fără loc de muncă, disponibile pentru muncă și care au căutat activ un loc de muncă în ultimele patru săptămâni. Persoanele înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și cele care primesc indemnizație de șomaj fac parte din această categorie, dar numărul real al șomerilor poate fi mai mare. Datele sunt valabile pentru sfârșitul lunii iunie 2025.