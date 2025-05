SofistiCAT 2025 – Norvegianul Phoenix Cats Hypka – „vine tare pe turnantă” spre titlul mondial

Weekendul trecut s-a încheiat la Sala Palatului din București cu o ediție spectaculoasă a Salonului Internațional Felin SofistiCAT, cel mai așteptat eveniment felin din România.

Cele mai frumoase pisici de rasă ale sud-estului European, crescători din 10 țări europene, mii de vizitatori și un moment cu adevărat istoric:

Phoenix Cats Hypka un motan Norvegian de Pădure născut în România, s-a impus prin maiestuozitatea lui și a câștigat, două zile la rând, titlul suprem al expoziției: Best of Best 1!

Câștigarea consecutiv în ambele zile de concurs al celui mai valoros titlu este o nouă performanță care reconfirmă poziția de top a crescătorilor României în felinologia internațională.

Phoenix Cats Hypka aka Hippie, este un impunător Norvegian de Pădure născut în România, în vârstă de 6 ani, cântărind 9 kg de grandoare și charismă felină.

Norvegianul Hippie este foarte popular în România, având chiar și o pagină de Instagram alături de prietenul lui Alboo, un norvegian alb: hippie_and_alboo_norwegians.

Phoenix Cats Hypka aka Hippie este de asemenea si deținătorul a 15 titluri de Best in Show câștigate în România, Bulgaria și Grecia, dobândind astfel prestigiosul titlu Distinguished Show Merit, acordat doar pisicilor care au obținut titlul Best in Show de cel puțin 10 ori!

Cu o asemenea carte de vizită, Hippie “vine tare pe turnantă” și se înscrie deja printre favoriții la titlul mondial care va fi decernat în această toamnă, la București, în cadrul FIFe World Winner Show 2025.

1 de 6

Alte momente de neuitat:

 Merrida of Exotic Stars, o superbă persană roșcată i-a cucerit pe toți arbitrii a castigat Best of Best 2

 Monoceros Jolly Joseph, un elegant oriental negru a fost câștigatorul Best of Best 3

 Printre cele mai emoționante colțuri ale expoziției a fost si zona de adopții, locul în care emoția a întâlnit speranța – iar mai multe pisici au fost alese, mângâiate, și și–au găsit, în sfârșit, familia potrivită

Vă mulțumim că ați fost parte din povestea SofistiCAT 2025!

Ne revedem în toamnă, pentru un nou capitol legendar din istoria felinologiei românești!

Urmează… FIFe World Winner Show 2025!

25–26 octombrie 2025

Romexpo – București – pentru prima dată în istorie, România va găzdui Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show, cel mai important concurs felin din lume.

Vor fi prezente peste 1000 de pisici de elită din cele mai prestigioase crescătorii ale globului.