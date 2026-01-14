Șofer prins în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist pentru clasarea unui dosar penal

La data de 12 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au prins în flagrant delict un conducător auto, în timp ce oferea unui polițist suma de 1.500 de euro, cu scopul de a obține clasarea unui dosar penal în care era cercetat pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În fapt, la data de 5 ianuarie a.c., un agent de poliție din cadrul Postului de Poliție Pârjol a oprit în trafic un bărbat care conducea un autoturism sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Ulterior, pentru a obține restituirea permisului de conducere și clasarea dosarului penal, conducătorul auto i-ar fi promis agentului de poliție o sumă de bani. În urma organizării unui flagrant, acesta a oferit efectiv suma de 1.500 de euro.

Polițistul a refuzat mita și a sesizat de îndată organele competente, care au intervenit și au dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor cauzei.