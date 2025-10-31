Social-democrații din Bacău îl susțin pe Sorin Grindeanu la președinția PSD. Dragoș Benea, desemnat vicepreședinte regional în noua echipă de conducere

Social-democrații din județul Bacău s-au reunit vineri, la Onești, într-o ședință extraordinară a organizației, în cadrul căreia au votat în unanimitate pentru susținerea moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!” a viitorului președinte al PSD, Sorin Grindeanu, și a echipei sale de conducere.

Întâlnirea de la Onești a avut loc în paralel cu conferința județeană a PSD Timiș și a oferit prilejul unei treceri în revistă a principalelor teme din moțiune, precum și o prezentare a noii echipe care va conduce partidul spre orizontul electoral din 2028.

Europarlamentarul Dragoș Benea a declarat că, în ultimele luni, a avut un dialog „echilibrat și principial” cu Sorin Grindeanu, bazat pe argumente și pe dorința comună de consolidare a PSD ca principal pilon de stabilitate guvernamentală.

„Am căzut de acord, cu chibzuință, că elementele care unesc viziunile noastre politice prevalează, fiind covârșitor mai importante decât micile diferențe de opinie. Am acceptat propunerea sa de a fi vicepreședinte regional în noua echipă de conducere”, a precizat Dragoș Benea.

Acesta a primit votul unanim al organizației PSD Bacău pentru funcția de vicepreședinte regional și a mulțumit colegilor pentru sprijinul acordat, subliniind cei 12 ani de colaborare politico-administrativă marcați de „onestitate, eficiență și rezultate palpabile”.

Noua echipă propusă de moțiunea Grindeanu îi include pe Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, Bogdan Ivan, Corneliu Ștefan și Marius Oprescu, ca prim-vicepreședinți, aducând, potrivit lui Benea, „un suflu proaspăt și revigorant” la vârful partidului. Totodată, Claudiu Manda este nominalizat pentru funcția de secretar general al PSD.

În cadrul reuniunii, liderii locali au adoptat și o Rezoluție politică intitulată „2026, Anul Nadia Comăneci: Anul de 10 pentru Onești”, prin care organizația își exprimă susținerea deplină pentru proiectele de infrastructură sportivă și educațională dedicate marii campioane.

Dragoș Benea a subliniat că anul 2026 va fi unul simbolic pentru municipiul Onești, care va purta titlul de „Oraș European al Sportului”, la împlinirea a 50 de ani de la prima notă de 10 absolut obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Documentul afirmă angajamentul nostru pentru dezvoltarea locală și pentru recunoașterea valorilor românești care au dus numele Oneștiului în istoria lumii”, a conchis europarlamentarul.