„Orașul-stațiune Slănic Moldova se află într-o situație financiară gravă” a anunțat primarul localității, Gheorghe Baciu într-o conferință de presă ținută în Bacău.În luna octombrie, primăria a găsit cu greu bani pentru salariile celor 38 de angajați, pe care le-a dat cu câteva zile întârziere. Probleme au fost însă și în lunile anterioare, iar primarul solicită un ajutor financiar de la Guvern și de la Consiliul Județean. „Fără acești bani – a precizat Gheorghe Baciu – nu vom reuși să închidem anul 2019 pe zero”. Iar orașul nu a primit niciun leu la recenta rectificare bugetară.

„Pentru salariile din octombrie – a mai spus primarul – am luat bani de la obiectivele și nevoile sociale ale orașului. Sigur, putem lua bani și de la obiectivele comunitare, cele destinate problemelor orașului (drumuri, trotuare, iluminat public, gaze naturale etc.), dar am genera arierate. Dacă am lua de la investiții, am bloca, practic, dezvoltarea localității. Am dat salariile din bugetul de funcționare a orașului, dar pentru luna următoare nu mai avem de unde, nici pentru impozitele pe salarii, pentru contribuțiile CAS, tichetele de masă etc., toate fiind drepturi ale salariaților”.

Buget mai mic în acest an

Primăria Slănic Moldova are, anul acesta, un buget cu circa 2,3 milioane de lei mai mic față de anul precedent. În luna decembrie a primit un ajutor de la Guvern de 1,476 de milioane de lei pentru arierate și pentru echilibrare bugetară, bani care se regăsesc în bugetul pe anul 2018, dar în acest an astfel de bani nu au mai venit.

Slănic Moldova este o localitate săracă, dar o stațiune foarte căutată, de la care județul (și nu numai) are așteptări foarte mari. Toți cei care vin în stațiune vor să găsească acolo ceva nou, infrastructură mai bună, parcul îngrijit, zona izvoarelor minerale mai primitoare. Dar toate acestea costă din ce în ce mai mult. „Avem, în acest an, cheltuieli mai mari cu 35% numai pentru salarii, față de 2016 – a precizat Gheorghe Baciu. Iar plata impozitelor și a celorlalte asemenea nu pot ține acest pas”.

Bugetul local a mai fost echilibrat prin taxele speciale, plătite de turiști, de proprietarii de mașini, la parcare etc. De acolo se încasează banii pentru înfrumusețarea stațiunii, pentru întreținerea zonei izvoarelor, a parcului sau pentru evenimentele organizate pentru atragerea turiștilor. Bani care nu ajung în salariile angajaților primăriei, în buget fiind sume separate pentru fiecare capitol de cheltuieli.

„Dacă în 2016 am primit din TVA aproape 700.000 de lei, anul acesta am primit numai 43.000 de lei. Și din aceste cifre reiese că nu suntem ajutați. Împărțirea banilor se face, desigur, după anumite criterii, probabil chiar politice. Dar pentru funcționarea unei comunități ar trebui avută în vedere funcționarea ei. Într-o localitate totul costă. Numai să plătești un studiu de fezabilitate te costă mult”,spune primarul. La astfel de cheltuieli se mai adaugă și cele în caz de calamități naturale. Numai pentru ultimele inundații, s-au cheltuit 240.000 de lei. Pentru podul Dobru, care stă să cadă, s-au dat 364.000 de lei de la Guvern. Dar proiectul este mai mare de 1,2 milioane de lei și toate celelalte cheltuieli, pe studii de fezabilitate, proiect sau expertize trebuie plătite de la bugetul local.

Bani la buget mai ales din turism, dar cu țârâita

„Slănic Moldova – spune primarul – are peste 90% activitate în turism. Nu avem pădure, pășuni sau alte surse de venit. Iar a crește impozitele nu e o soluție. Am dat ajutor de minimis celor care vin să investească la noi, dar pentru alte «artificii» nu mai avem bani. Nevoile sunt foarte mari pentru educație, în școli, pentru situații de urgență (nu avem pichet de pompieri, de exemplu). În plus trebuie să punem în funcțiune anumite obiective care au fost construite mai demult, unele necesare, altele nu, dar care există ca o piatră de moară de gâtul localității (bazinul de înot, Casa de cultură de la Cerdac – unde avem de cofinanțat sume imense; numai la Casa de cultură aproape 2.5 milioane de lei estimate acum, iar la bazinul de înot circa un milion de lei). De unde, la un buget de opt milioane de lei pe an? Credite nu mai putem face, pentru există unul care trebuie achitat”.

Dar, la această oră primăria nu are datorii restante. Din 2016, de când actualul primar și-a început mandatul, a plătit peste 3,4 milioane de lei din datoriile vechi. A primit cele 1,476 de milioane de lei, dar diferența a achitat-o pentru că a economisit, a restructurat. Acum, însă, au crescut cheltuielile cu resursa umană, cu utilitățile și altele, care nu pot fi compensate.

Cine ar trebui să susțină «Perla Moldovei»

Stațiunea Slănic Moldova a fost supranumită „Perla Moldovei” și face fală județului. „Factorii decidenți ar trebui să înțeleagă acest aspect, dar și că stațiunea nu are potențial financiar. Conform legii, Guvernul poate da ajutor pentru diferite situații, dar mai întâi Consiliul Județean are obligația ca din banii pe care îi primește să distribuie ceva pentru «echilibrare și arierate». Noi nu avem voie să generăm arierate, pentru că am plăti penalități și nu trebuie să facem contracte pe care nu le putem acoperi. Pe astfel de probleme mai vechi, contul nostru a fost blocat la Fisc până în decembrie 2018.Am cerut în fiecare an bani de la Consiliul Județean. Dar te doare sufletul când vezi că o comună primește patru milioane de lei, iar Primăria Slănic Moldova numai 210.000 de lei.Așteptările mai mari sunt de la Consiliul Județean, pentru că județul utilizează stațiunea noastră ca promovare. Slănicul Moldovei este o emblemă a județului Bacău”. crede primarul Baciu.

Primăria are și de recuperat șapte milioane de lei, dar majoritatea datornicilor sunt în faliment sau în insolvență. O singură firmă are datorii de aproape 1,5 milioane de lei, dar pe care probabil nu-i va vedea niciodată.

„În toate solicitările pe care le-am făcut, la ministrul Finanțelor, la Consiliul Județean și la ANAF (care centralizează astfel de nevoi ale comunităților) am solicitat 2,35 de milioane de lei. Avem nevoie să punem în funcțiune și obiective de investiții făcute în urmă cu șapte și chiar cu nouă ani, la un bloc ANL cu 32 de apartamente finalizat, dar neracordat la rețelele de electricitate și de gaz metan, nefinalizat pe exterior. Acolo s-ar putea muta 32 de familii ale unor lucrători din oraș, care acum fac naveta”.Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova

Ce spune fostul primar al Slănicului despre criza financiară a Primăriei

Andrei Șerban, fost primar al localității Slănic Moldova timp de trei mandate, îi dă o replică pe Facebook actualului edil care se plânge de lipsa banilor și de faptul că Guvernul nu alocă bani pentru stațiune.

“De la Consiliul Județean Bacău și de la Guvern ți se alocă bani dacă faci dovada că ai în derulare investiții și proiecte, ceea ce la Slănic nu este cazul, pentru că de 3 ani ai ratat toate oportunitățile de finanțare. Cât am fost primar al Slănicului niciun funcționar n-a fost suspectat sau anchetat de către organele statului, însă, în doar 3 ani de când ai intrat în primărie, oamenii aceștia au devenit navetiști prin instanțele de judecată și pe la poliție, pentru că i-ai băgat în cele mai putregăioase situații, fără a-ți asuma nicio răspundere!”Andrei Șerban

Andrei Șerban mai precizează că în momentul în care a predat el mandatul în 2016, niciun cont al primăriei nu era blocat; stațiunea arăta impecabil iar pentru bazinul de înot din Cerdac, ANL și sălile de sport existau documentații valabile pentru branșarea la utilități. “Este penibil și rușinos să tot vorbești public de peste 3 ani de «greaua moștenire», când tu ți-ai bătut joc de banii bugetului local prin tot felul de bâlciuri inutile și cheltuind miliarde pe firme de consultanță și de proiectare prin care n-ai atras nicio finanțare nerambursabilă”, mai spune fostul edil.

Petru Done

Răzvan Bibire