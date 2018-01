Noaptea de vineri spre sâmbătă (12/13 ianuarie) a readus în orașul stațiune Slănic Moldova lumina. Este vorba de iluminatul public, oprit de la începutul acestei săptămâni din cauza nerespectării graficului de eșalonare la plata facturilor împovărate de datorii pe care le are primăria către furnizorul E.ON. „Am făcut câteva plăți, în ultimele zile – spune primarul Gheorghe Baciu – și acum avem din nou alimentare cu energie electrică și gaz metan în perimetrul public. Problema rămâne însă la fel de sensibilă, pentru că datoriile pe care le-am preluat către E.ON sunt foarte mari, iar posibilitățile noastre financiare sunt limitate. Oricum, de luni cursurile școlare vor putea fi reluate în condiții bune”. La Slănic Moldova, tot în noaptea de vineri spre sâmbătă a început să ningă, dar iarna atipică din acest an nu face, deocamdată, decât o atmosferă frumoasă. Pârtia Nemira rămâne încă impracticabilă în lipsa zăpezii și a temperaturile suficient de scăzute pentru pornirea tunurilor de zăpadă. Iar de marți meteorologii anunță o nouă încălzire a vremii. 10 SHARES Share Tweet

