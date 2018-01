La nivelul județului Bacău, se menține avertizarea de COD GALBEN până astăzi, 18.01.2018, ora 22.00, fiind prognozate precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsoare, cantități de apă ce vor depăși local 15-20 l/mp, izolat 30-35 l/mp, precum și vânt ce va avea intensificări la rafală, de 50-70 km/h, iar pe crestele montane 70-80 km/h, viscolind zăpada. De asemenea, se menține avertizarea de COD PORTOCALIU până astăzi, 18.01.2018, ora 17.00, fiind prognozate intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 75-85 km/h și, temporar, ninsori viscolite. La ora 13.00, mai erau 6 tronsoane de drumuri județene închise: DJ 207F Pădureni – Ilieși; DJ 252 Ocheni – Găiceana; DJ 252B Gioseni – Bazga; DJ 252F Bartașești – Bazga; DJ 156H Runc – limita cu jud. Neamț; DJ 156B Blăgești – Băsăști și 3 tronsoane de drumuri județene cu circulația îngreunată: DJ 119A Urechești – Sascut; DJ 156H Buhuși – Runc; DJ 207F Berești Bistrița – Pădureni. Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău acționează pentru deszăpezire cu 23 de mijloace de intervenție. Serviciul de Drumuri Naționale – Secția Bacău acționează cu 27 de mijloace și se circulă pe toate drumurile naționale. Urmare a intervențiilor de remediere a defecțiunilor privind alimentarea cu curent electric, au mai rămas afectate, parțial, 6 linii electrice, 16 posturi de transformare, 5 unități administrativ-teritoriale (Dărmănești, Orbeni, Ghimeș Făget, Balcani, Moinești) cu 6 localități (Sălătruc, Schitu Frumoasa, Orbeni, Ghimeș, Balcani, Moinești) și 2607 consumatori. În prezent, nu mai sunt unități școlare închise. Se intervine operativ cu 20 de echipe, efective și mijloace specifice de intervenție ale Del Gaz pentru remedierea defecțiunilor în cel mai scurt timp. Sunt monitorizate 138 de persoane dializate, 123 de gravide la termen și gravide cu risc, precum și 417 pacienți care beneficiază de concentratoare de oxigen. Au fost efectuate de efectivele ISU Bacău 10 misiuni de monitorizare, fiind 54 de primării verificate, astfel: Moinești, Strugari, Balcani, Pârjol, Ardeoani, Berești Tazlău, Solonț, Măgirești, Zemeș, Poduri, Scorțeni, Tamași, Buhoci, Traian, Nicolae Bălcescu, Mănăstirea Cașin, Cașin, Bogdănești, Oituz, Dofteana, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Târgu Trotuș, Coțofănești, Căiuți, Ștefan cel Mare, Pârgărești, Berzunți, Livezi, Helegiu, Bârsănești, Sănduleni, Berești Tazlău, Buciumi, Dealu Morii, Găiceana, Podu Turcului, Glăvănerști, Motoșeni, Răchitoasa, Stănișești, Vultureni, Asău, Agăș, Brusturoasa, Palanca. Situația este, în continuare, gestionată sub coordonarea directă a prefectului județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa , cu intervenția operativă a tuturor structurilor de specialitate. La această oră, prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea sunt în teren pentru verificarea concretă a modului în care sunt aplicate măsurile dispuse. 20 SHARES Share Tweet

