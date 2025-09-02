Sindicatul Liber din Învățământ Bacău: „Educația merită respect!” – mesaj de mobilizare la început de an școlar

La debutul noului an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ Bacău transmite un apel puternic la solidaritate și unitate în rândul cadrelor didactice și al personalului din educație.

Reprezentanții sindicatului afirmă că „vocea educației nu poate fi ignorată” și că doar printr-o mobilizare comună se pot obține schimbările necesare pentru un sistem de învățământ mai echitabil și mai respectat.

„Solidaritatea este puterea noastră! Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie unii de alții. Fiecare voce contează, fiecare prezență întărește mesajul nostru: Educația merită respect!”, au transmis sindicaliștii într-un mesaj public.

Mesaj ferm pentru autorități

Sindicatul atrage atenția că profesorii și personalul auxiliar din școli au nevoie de condiții de muncă mai bune și de o recunoaștere reală a importanței lor sociale. „Împreună putem opri nedreptatea și putem reda școlii românești demnitatea pe care o merită. Unitatea noastră este cheia schimbării!”, au subliniat reprezentanții organizației.

Obiective: calitate și demnitate în educație

La începutul noului an școlar, sindicatul transmite un angajament ferm: lupta pentru o educație de calitate și pentru drepturile cadrelor didactice. Mesajul vine în contextul nemulțumirilor acumulate în ultimii ani, legate de salarizare, condițiile din școli și lipsa investițiilor în infrastructura educațională.

📢 „Educația merită respect! Profesorii merită respect! Elevii merită un viitor mai bun!”, transmit sindicaliștii din Bacău.