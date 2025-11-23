Sindicatele din Educație cer Președintelui Nicușor Dan să renunțe la propunerea de a tăia fonduri pentru școli în favoarea Apărării

Federațiile sindicale avertizează că orice reducere a bugetului Educației ar fi ilegală și reamintesc că România rămâne pe ultimul loc în UE la finanțarea învățământului

Federațiile sindicale din învățământ i-au transmis Președintelui Nicușor Dan un avertisment clar, cerându-i să retragă declarația prin care propune prioritizarea investițiilor în Apărare în detrimentul Educației și Sănătății. Într-o scrisoare deschisă, organizațiile califică această abordare drept „inacceptabilă” și subliniază că subminează cadrul legal.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” susțin că propunerea șefului statului contravine Legii Învățământului Preuniversitar (Legea 198/2023), care prevede explicit că sistemul de învățământ trebuie să primească minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.

„Orice diminuare a fondurilor Educației care împiedică atingerea pragului de 15% reprezintă o încălcare a legii pe care ați jurat să o respectați”, se arată în scrisoare. Sindicatele resping și argumentul că majoritatea țărilor europene prioritizează Apărarea, considerând această justificare eronată.

Datele Eurostat din 2023 arată că România alocă doar 3,3% din PIB pentru Educație, clasându-se pe ultimul loc în Uniunea Europeană, unde media este de aproximativ 4,7%. „O națiune nu se poate apăra cu o populație needucată și lipsită de competențe”, subliniază semnatarii – Simion Hanucescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr.

Aceștia precizează că susțin suplimentarea bugetului pentru Apărare, dar doar din alte surse, precum fonduri europene sau combaterea evaziunii fiscale, și nu prin reducerea resurselor destinate școlilor, salariilor profesorilor sau modernizării infrastructurii educaționale.

Scrisoarea se încheie printr-un apel către Președinte, fost olimpic internațional, să-și reconsidere declarația și să garanteze respectarea legii, pentru a asigura un viitor real pentru România.