Simpozionul „Femeile lumii”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii, găzduit la Casa Memorială „George Bacovia” din Bacău

O nouă ediție a Simpozionului „Femeile lumii”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii, s-a desfășurat vineri, 6 martie 2026, de la ora 11.00, la Casa Memorială „George Bacovia” din Bacău.

Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări inițiate de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” în anul 2017 și continuate anual, cu sprijinul unor instituții partenere precum Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, Muzeul Militar „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău, Arhivele Naționale – Serviciul Județean Bacău și Fundația Științifică „Iulian Antonescu”.

De-a lungul celor zece ediții, simpozionul a reunit invitați din domenii variate – scriitori, actori, profesori, psihologi, avocați, manageri de proiecte, poeți, artiști și muzeografi – iar publicul băcăuan a răspuns de fiecare dată în număr mare, salutând această inițiativă culturală.

Tema ediției din acest an, „Scurte istorii feminine”, a fost ilustrată prin comunicările susținute de muzeografele:

Lenuța Gabriela Ocneanu – „De la Ardi la femei în S.T.E.M. – Scurtă incursiune”

Marcela Gavrilă – „Cecilia Cuțescu Storck”

Tincuța Horonceanu Bernevic – „Henriette Yvonne Stahl”

Prezentările au stârnit interesul publicului și au generat discuții animate, la care au intervenit dr. Lăcrămioara Elena Istina, dr. Florin Ionuț Filip și dr. Anton Coșa.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă festivă, marcată de spiritul începutului de primăvară și de urări adresate femeilor, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Foto: Mihnea Baran.