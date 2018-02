Simfonicul din această seară se deschide cu Concertul nr.2 pentru vioară şi orchestră, compus în anul 1967 de Dmitri Şostakovici pentru David Oistrah. După studii cu Valeriu Maior, solistul, Francesco Ionaşcu – actualmente asistent doctorand la Academia de Muzică “Gh. Dima” din Cluj – a studiat la Royal College of Music din Londra şi are deja un bogat palmares artistic, cucerit prin concerte în ţară şi străinătate. Îl recomandă 25 de concursuri naționale și internaționale. Mihail Jora, patronul spiritual al Filarmonicii băcăuane, cerea imperios, pe când preluase destinele Radio-ului bucureştean, introducerea unei piese româneşti în fiecare program muzical. Era nu doar un gest de patriotism, ci şi soluţia ideală de a face cunoscută creaţia autohtonă. Acest bun obicei a fost uzitat până în 1990, sub formă obligatorie şi fără niciun reper valoric de urmărit, fiind cântate de multe ori lucrări cu aprobare politică. Printre ele însă, au răzbit şi muzici de foarte bună calitate. A doua lucrare din programul serii noastre, la Ateneu, este o primă audiţie absolută a compozitorului român Mihnea Brumariu, născut la Timişoara, care a studiat cu Victor Giuleanu, Alexandru Paşcanu, Liviu Comes, Ştefan Niculescu, Tiberiu Olah, Liviu Brumariu, la Conservatorul din Bucureşti şi s-a perfecţionat cu Yannis Xenakis, Paul Patterson şi Siegmund Krause, la Kazimir Dolny (Polonia, 1984). Înainte cu numai douăzeci de zile de a împlini 60 de ani, îl sărbătorim pe Mihnea Brumariu, cel care a stat ani de zile în preajma unui monstru sacru al muzicii româneşti, Aurel Stroe. Cornelia Petroiu, o interpretă devotată muzicii contemporane –să amintim că i-au fost dedicate peste 250 de lucrări, că participă la cele mai importante festivaluri de profil din lume şi este membră a formaţiilor Trio – Alto şi Metaduo, ca parteneră a saxofonistului Daniel Kientzy, îi va interpreta aici lui M. Brumariu, Sangiti, Concert pentru violă şi 21 de instrumente soliste, în primă audiţie absolută. Toate acestea şi la final, binecunoscuta Simfonie a Destinului, adică a cincea din cele nouă, compusă în tonalitatea do minor de Ludwig van Beethoven, vor fi dirijate de Daniel Manasi, concert maestru la Orchestra de Cameră Radio Bucureşti. Acesta a studiat cu Ervin Acel, s-a perfecţionat în cursuri de master la Viena şi la clasa lui Cristian Brâncuşi. Are apariţii dirijorale încununate de succes, cum va fi, cu siguranţă şi cea la care va invităm acum. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

