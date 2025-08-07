Sicriul fostului președinte Ion Iliescu, transportat cu mașina funerară „In Memoriam” Bacău

Sicriul fostului președinte al României, Ion Iliescu, este transportat cu o mașină mortuară aparținând companiei «In Memoriam», din Bacău

Fostul președinte al României a murit la vârsta de 95 de ani, din cauza unui cancer la plămâni.

Înmormântarea are loc astăzi, zi declarată de doliu național. Cortegiul funerar va urma un traseu extins prin Capitală: Bulevardul Gheorghe Marinescu – Bulevardul Eroii Sanitari – Bulevardul Eroilor – Strada Bagdasar – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Strada Răzoare – Drumul Sării – Bulevardul Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – până la Cimitirul Militar Ghencea III.

1 de 6