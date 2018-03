Filmul “The Shape of Water”, regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost duminică seară principalul câştigător al celei de a 90-a ediţiei a premiilor Academiei americane de film, cu patru statuete în palmares.

Pelicula a mai câştigat statuetele pentru cea mai bună scenografie, cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun regizor. Producţia a avut în total 13 nominalizări la premiile Academiei americane de film.

Acţiunea filmului fantastic “The Shape of Water” se petrece la o bază secretă din SUA anilor ’60 unde o femeie de serviciu singură ajunge să aibă o relaţie unică cu o creatură hominidă amfibie ţinută în captivitate. Rolurile principale din acest film sunt interpretate de Sally Hawkins, Octavia Spencer şi Michael Shannon

Pe locul al 2-lea s-a aflat pelicula “Dunkirk”, cu trei statuete în palmares, respectiv pentru cel mai bun montaj de film, cel mai bun montaj de sunet şi cel mai bun mixaj de sunet.

Alte patru pelicule – “Darkest Hour”, “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, “Blade Runner 2049” şi filmul de animaţie “Coco” – au câştigat câte două premii Oscar.

Iată lista completă a câştigătorilor celei de a 90-a ediţii a premiilor Academiei americane de film:

Cel mai bun film: “The Shape of Water”

Cel mai bun actor: Gary Oldman (“Darkest Hour”)

Cea mai bună actriţă: Frances McDormand (“Three Billboards outside Ebbing, Missouri”)

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro (“The Shape of Water)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney (“I, Tonya”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell (“Three Billboards outside Ebbing, Missouri”)

Cel mai bun film într-o limbă străină: “A Fantastic Woman” (Chile)

Cea mai bună imagine: Roger A. Deakins (“Blade Runner 2049”)

Cel mai bun scenariu adaptat: James Ivory (“Call Me by Your Name”)

Cel mai bun scenariu original: Jordan Peele (“Get Out”)

Cel mai bun film de animaţie: “Coco”

Cel mai bun film documentar: “Icarus”

Cel mai bun scurtmetraj: “The Silent Child”

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: “Dear Basketball”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: “Heaven Is a Traffic Jam on the 405”

Cea mai bună coloană sonoră: “The Shape of Water”

Cel mai bun cântec original: “Remember Me” (Coco)

Cel mai bun montaj de sunet: “Dunkirk”

Cel mai bun mixaj de sunet: “Dunkirk”

Cele mai bune efecte vizuale: “Blade Runner 2049”

Cel mai bun montaj de film: “Dunkirk”

Cele mai bune costume: “Phantom Thread”

Cele mai bune machiaj şi coafură: “Darkest Hour”

Cea mai bună scenografie: “The Shape of Water”.

AGERPRES