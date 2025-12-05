Șezătoarea de la Măgura, o punte între generații și tradiții

Comunitatea din Măgura a trăit pe 4 decembrie 2025 o adevărată lecție de tradiție și emoție, în cadrul evenimentului „Tradiții și obiceiuri locale – Șezătoarea”, organizat de Școala Gimnazială „Emil Brăescu” și găzduit de Căminul Cultural „Prof. Dumitru Tătaru”. Ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, șezătoarea a reunit cadrele didactice, preșcolarii, elevii, familiile lor și locuitori ai satului într-o atmosferă caldă, în care creativitatea și spiritul comunitar au fost sărbătorite.

Evenimentul a depășit granițele unei simple serbări, transformându-se într-un prilej de reconectare cu meșteșugurile, cântecele și poveștile care definesc identitatea locală. Așa cum spune o vorbă veche, „Orice zi de șezătoare e un fel de sărbătoare”, iar activitățile desfășurate au demonstrat încă o dată importanța păstrării tradițiilor și valorilor comune.

Prin rolul său educativ, școala a încurajat copiii să descopere frumusețea lucrului manual, responsabilitatea și colaborarea, dar și mândria de a-și prezenta propriile realizări. Momentele artistice pregătite de elevi au oferit un plus de culoare și emoție, umplând sala de bucurie și reamintind comunității cât de valoroasă este moștenirea culturală.

La final, organizatorii au adresat mulțumiri întregului colectiv didactic și nedidactic, părinților, elevilor și partenerilor implicați în programul artistic coordonat de directorul școlii, prof. Gavril Anca Petronela, și de îndrumătorii programului. Lista colaboratorilor care au contribuit la reușita evenimentului este una amplă, reflectând mobilizarea și unitatea comunității.

Șezătoarea de anul acesta confirmă încă o dată că tradițiile rămân un liant puternic între generații, iar prin astfel de inițiative, spiritul locului continuă să dăinuie.