Serviciul de Probațiune Bacău – colaborare interinstituțională privind munca neremunerată în folosul comunității

În perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026 se va desfășura la sediul Serviciului de Probațiune Bacău, o serie de întâlniri de lucru cu reprezentanții tuturor primăriilor din județul Bacău și cu cei ai DGASPC Bacău, în vederea eficientizării colaborării interinstituționale privind munca în folosul comunității pentru persoanele condamnate, care execută o pedeapsă neprivativă de libertate.

La evenimentul din data de 14.11.2025 au participat 20 reprezentanți de la Primăria Bacău (Direcția Patrimoniu – Serviciul Administrare Spatii de Agrement, Baze Sportive și Grădini Publice și Administrare Baze Sportive și de Agrement, Parcuri – Secția Parcuri Spatii Verzi), Primăria Onești, Primăria Moinești, Primăria Comănești, Primăria Buhuși, Primăria Târgu Ocna, Primăria Slănic Moldova, Primăria Agăș, Primăria Asău, Primăria Balcani, Primăria Bârsănești și Primăria Berești-Bistrița. Din partea Serviciului de Probațiune Bacău au participat consilierii de probațiune Anna-Maria Popa (PR), Pruteanu Anna, Nechitoaia Raluca și Radu Cristian Ghedeon – șef serviciu.

Consilierii de probațiune au prezentat cadrul legislativ care reglementează atât rolul serviciului de probațiune, cât și al instituțiilor din comunitate și standardele de lucru privind punerea în executare a obligației de prestare a muncii în folosul comunității impusă de instanță persoanelor aflate în evidența Serviciului de Probațiune Bacău.

S-a discutat despre modalitățile de îmbunătățire a colaborării interinstituționale, iar participanții la întâlnire au prezentat procedurile specifice fiecărei instituții, dificultățile întâmpinate și s-au propus modalități de soluționare a acestora. În același timp, s-a pus accentul pe latura social-educativă a acestei obligații, respectiv adaptarea activităților prestate de persoanele aflate în supraveghere la nevoile comunității și valorificarea abilităților acestora la nivel comunitar.

In cadrul Serviciului de Probațiune Bacău activează 21 de consilieri de probațiune, care în anul 2025 au monitorizat un număr de 3255 de sentințe penale pentru persoane condamnate/sancționate cu pedepse neprivative de libertate. Dintre acestea, 700 au avut obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. Misiunea serviciului de probațiune este de a contribui la siguranța comunității prin reintegrarea socială a persoanelor sancționate care execută pedeapsa în libertate.

Este important de menționat faptul că obligația la muncă în folosul comunității face parte din procesul de reintegrare socială și are ca scop, atât repararea parțială a prejudiciului adus societății, cât și responsabilizarea și implicarea activă a persoanelor aflate în supravegherea Serviciului de Probațiune Bacău, inclusiv prin folosirea abilităților și a calificărilor pe care acestea le au.

Având în vedere numărul mare de persoane care au de executat muncă neremunerată în folosul comunității, Serviciul de Probațiune Bacău va continua seria întâlnirilor interinstituționale și mulțumește colaboratorilor pentru disponibilitatea de a contribui la reintegrarea persoanelor supravegheate și a facilita creșterea siguranței comunitare.