Serviciile de certificat energetic pentru clădiri oferite de Reflex Architecture SRL București

În contextul creșterii preocupărilor privind eficiența energetică și protecția mediului înconjurător, certificatul energetic pentru clădiri devine un instrument indispensabil pentru evaluarea și compararea performanței energetice a acestora.

Acest articol detaliat prezintă oferta de servicii de certificare energetică a clădirilor a companiei Reflex Architecture SRL București, o firmă de încredere specializată în studii de audit energetic și eliberare de certificate de performanță energetică.

Despre Reflex Architecture SRL București

Câteva informații utile despre această companie:

Profesioniști cu experiență

Reflex Architecture SRL București dispune de auditori energetici atestați cu gradul profesional I. Acești profesioniști sunt bine pregătiți și au cunoștințe extinse în domeniul evaluării energetice a clădirilor.

Zona de activitate

Compania își desfășoară activitatea în București și județul Ilfov, întocmind certificate energetice pentru proprietari de apartamente, case și alte tipuri de clădiri.

Serviciile oferite de Reflex Architecture SRL București

Certificat energetic pentru clădiri

Certificatul energetic este un document oficial care indică nivelul de performanță energetică al unei clădiri și îi atribuie o clasă energetică specifică.

Compania oferă servicii complete de evaluare și eliberare a certificatelor energetice pentru diverse tipuri de clădiri, inclusiv apartamente, case, clădiri comerciale.

Audit energetic detaliat

Pentru proprietarii de clădiri interesați de o evaluare amănunțită a eficienței energetice, compania oferă servicii de audit energetic.

Prin intermediul acestuia, auditorii energetici atestați analizează și evaluează consumul de energie al clădirii, identificând potențialele probleme și oferind recomandări specifice pentru optimizarea performanței energetice.

Raport de conformare NZEB

Un alt serviciu oferit de Reflex Architecture SRL București este întocmirea rapoartelor de conformare la standardul NZEB (Near Zero Energy Building), cunoscut și sub denumirea de studiu NZEB sau raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero.

Termografie în construcții

Echipa de auditori energetici atestați utilizează tehnologia termografiei în construcții, care implică utilizarea termoviziunii în infraroșu pentru a detecta pierderile de căldură și defectele termice ale clădirilor.

Această metodă avansată permite identificarea zonelor critice și furnizează informații valoroase pentru optimizarea eficienței energetice.

Procesul de obținere a certificatului energetic

Documentație necesară eliberării certificatului de performanță energetică

Pentru a obține un certificat energetic, proprietarii trebuie să furnizeze auditorului energetic atestat copiile unor acte ale imobilului și o serie de informații despre acesta..

Vizita de evaluare la clădire

După primirea documentației solicitate, auditorul energetic atestat va efectua o vizită la clădire pentru a efectua măsurători și observații relevante.

Această etapă este importantă pentru a obține date precise și actualizate despre performanța energetică a clădirii.

Eliberarea certificatului energetic

După finalizarea evaluării și prelucrarea datelor, auditorul energetic atestat va emite certificatul energetic.

În cazul clădirilor din București și județul Ilfov, Reflex Architecture SRL București poate să furnizeze certificatul într-un timp maxim de 24 de ore de la primirea documentelor necesare și efectuării vizitei pe teren.

Prețuri corecte pentru certificat energetic

Reflex Architecture SRL București oferă prețuri competitive pentru serviciile sale de certificare energetică.

Pentru apartamente, prețul certificatului energetic este de 250 lei, indiferent de numărul de camere.

Pentru case, tariful începe de la 400 lei și poate varia în funcție de suprafață, fiind negociabil pentru suprafețe mai mari.

Prețurile pentru alte categorii de clădiri sunt disponibile la cerere.

Concluzie

Compania Reflex Architecture SRL București reprezintă o alegere excelentă pentru proprietarii de clădiri din București și județul Ilfov care doresc să obțină un certificat energetic pentru clădirile lor.

Auditorii energetici atestați gradul I (cel mai înalt grad profesional), prețurile corecte și marea experiență în domeniu fac din Reflex Architecture SRL București un partener de încredere în certificarea eficienței energetice a clădirilor. Pentru mai multe informații și pentru a beneficia de serviciile lor, puteți accesa site-ul lor oficial.