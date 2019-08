Unul dintre cele mai frumoase şi generoase proiecte culturale, în care muzica a fost liantul care i-a adunat pe băcăuani împreună, s-a încheiat duminică, seara târziu. „Serile Diasporei”, organizate la iniţiativa Consiliului Judeţean, cu participarea Filarmonicii „Mihail Jora”, au avut scopul şi darul de a oferi băcăuanilor plecaţi pentru o vreme în alte ţări, cât şi celor care îşi rostuiesc viaţa aici, un priliej de a se întâlni cu prietenii, cu rudele, în compania muzicii.

Dacă prima seară a fost a jazz-ului, a doua operei, în ultima seară, duminică, 25 august, a fost dedicată muzicii din filme, a hiturilor pop rock. Orchestra Filarmonicii băcăuane, dirijată de Mihail Ştefănescu, a interpretat piese din repretoriul unor cunoscute formaţii şi interpreţi, cu au fost cele ale Deep Purple, Vanghelis, Queen, The Rolling Stones, iar finalul a fost cu „Medley” a celebrei formaţii The Beatles. Publicul a recunoscut, desigur, şi muzica din filme celebre, care au impresionat o lume întreagă.

Drept recunoştinţă şi mulţumire, preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu, a oferit orchestrei, în numele băcăuanilor şi în aplauzele acestora, un frumos coş cu flori.

„A doua ediţie a „Serilor Diasporei, trei seri de poveste, s-au încheiat. Idee acestor seri a fost a băcăuanilor, eu am îmbrăţişat-o, am discutat-o acum trei ani cu directorul Filarmonicii „Mihail Jora”, Pavel Ionescu şi am pus-o în practică începând cu anul trecut. Mă bucur că sub acordurile fiecărui instrumentist orchestra a reuşit să transmită această vibraţie de iubire, de frumos, care ne uneşte pe toţi: muzica. Ne uneşte pe toţi, fie că suntem acasă sau plecaţi în lumea asta mare, de unde revenim mereu cu drag acasă.

ACASĂ este ţara şi casa noastră, iar dacă gândim în acest fel vom reuşi, să ne construim o societate mai bună. Depinde de fiecare dintre noi. Această seară, serile anterioare au fost o dovadă că ştim să ne respectăm, să fim împreună. Cei plecaţi pentru o vreme au avut ocazia să vadă şi să simtă că multe lucruri s-au schimbat în bine în oraşele şi comunele judeţului Bacău, se văd diferenţele de la un an la altul, fiind semne că este timpul să se întoarcă acasă. Mulţumesc băcăuanilor, de aici şi de oriunde pentru că au răspuns invitaţiei noastre, mulţumesc Filarmonicii, soliştilor şi dirijorilor, care au oferit în fiecare seară acestui public generos şi frumos clipe minunate, pe care le-au petrecut împreună cu familiile, cu prietenii. Le promitem şi la anul alte seri şi mai frumoase”

Sorin Braşoveanu, preşedinte al Consiliului Judeţean