Serile Bacoviene – Remember Octavian Voicu (28 octombrie 1940 – 7 ianuarie 2005)

„Şi poezia are duminicile ei/când devine rugăciune” scria poetul Octavian Voicu. Poezia a făcut popas în salonul Casei Bacovia, în seara zilei de 10 februarie 2026, acolo unde pianul bătrân, sub mâinile iscusite ale doamnei Ozana Kalmuski Zarea, a vibrat la ceas de seară, când nostalgic, când cu bucurie.

Poeți, scriitori, artiști plastici, studenți, iubitori de frumos, au fost martori la Serile Bacoviene, un proiect desfășurat de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu, Bacău, în parteneriat cu Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România și cu Liga Studențească de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

A fost un eveniment cultural menit să readucă în inima noastră personalitatea poetului și scriitorului dispărut prea devreme dintre noi. După proiecția filmului documentar intitulat „Mâna scriind cu lumină”, realizat de către Tincuța Horonceanu Bernevic, muzeograf la Casa Memorială „George Bacovia”, portretul lui Octavian Voicu ni s-a dezvăluit din amintirile scriitorului Viorel Savin, cel care i-a dedicat volumul biobibliografic „Octavian Voicu”, împreună cu Liliana Cioroianu, în 2003, la Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău.

Despre întâlnirea cu poetul au povestit în atmosfera caldă a salonului: Veronica Bocăneț Călin, Carmen Voisei, Dumitru Brăneanu. Au recitat din lirica poetului, studenta la Litere, Beatrice Elena Cociorvă și poeta Silvia Miler.

Prezent în mijlocul nostru, fiul scriitorului, artistul plastic Dionis Pușcuță, a făcut dezvăluiri emoționante despre dragostea pentru carte și cultură, a bunicului său patern. La final, două dintre volumele autorului, „Cartea privirii” și „Cartea lui Copil Împărat”, au fost dăruite celor prezenți.

La secțiunea Dialoguri lirice, ne-au recitat din lirica proprie, poetele Mihaela Băbușanu și Carmen Voisei. Gerul s-a lăsat peste oraș, dar poezia și muzica au continuat să încălzească suflete, la ceas de seară!

Tincuța Horonceanu Bernevic

Fotografii: Mihnea Baran