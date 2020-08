Domnule Sergiu Sechelariu, ce gândiți despre sportul din Bacău?

– Cred în primul rând, că sportul băcăuan trebuie reorganizat începând cu sportul juvenil. Fac această remarcă considerând CĂ TOȚI COPIII DIN BACĂU TREBUIE ÎNCURAJAȚI SĂ PRACTICE SPORT ȘI SĂ BENEFICIEZE DE CONDIȚII CÂT MAI BUNE de pregătire la toate disciplinele sportive.

1. Personal consider că se impune amenajarea de NOI TERENURI DE CARTIER pentru minifotbal, baschet, handbal, volei, etc. Vom susține toate grupele de sporturi: înot, lupte, box, tenis, badminton, minifotbal, etc.

Terenurile existente vor fi modernizate și aduse la standarde europene (suprafețe de joc de tartan, nocturne, vestiare, etc.)

2. Pentru TRANSPORTUL COPIILOR LA ANTRENAMENTE, voi pune la dispoziție microbuze, astfel încât, toți copiii care nu pot fi susținuți de părinți pentru a ajunge la antrenament, să aibă continuitate în pregătire.

3. Voi organiza concursuri sportive între cartiere și asociații sportive. De asemenea mă voi preocupa să organizez turnee sportive regionale și memoriale în numele unor sportivi de renume care au făcut cinste acestui oraș.

4. PRIORITATEA MEA VA FI SUSȚINEREA SPORTULUI JUVENIL. De asemenea, voi susține practicarea sportului de masă, CU PRIORITATE PENTRU COPIII BĂCĂUANI.

TOATE ASOCIAȚIILE SPORTIVE VOR FI SUSȚINUTE ÎN MOD EGAL, PE CRITERII DE PERFORMANȚĂ, în funcție de numărul de sportivi, antrenori, REZULTATE.

PERFORMANȚELE CLUBURILOR VOR FI PREMIATE.

O atenție deosebită voi acorda ATRAGERII DE PARTENERI, SPONSORI, FONDURI, ÎN IDEEA DE SUSȚINERE A SPORTULUI BĂCĂUAN.

5. STADIONUL MUNICIPAL VA FI RECONSTRUIT, cu sprijin financiar prin CNI, după modelul orașelor Cluj, Craiova, Ploiești, etc.

6. Voi relua proiectul Sălii Polivalente, în prezent abandonat.

7. În vederea punerii în valoare a sportivilor băcăuani, vom organiza PARTENERIATE CU TOATE ASOCIAȚIILE SPORTIVE, CSS, LPS și cluburile private cu scopul comasării valorilor autentice sportive, pentru a duce la creșterea performanței.

Prin acest parteneriat vom promova CU PRIORITATE TINERII SPORTIVI BĂCĂUANI în echipele municipale. Personal am iubit și iubesc sportul, deținând la un moment dat și funcția de PREȘEDINTE DE ONOARE AL Federației Române de Lupte, timp de 4 ani.

Personal, cred că prin toate aceste măsuri vom reuși să avem și în Bacău o echipă de fotbal în care să joace tinerii băcăuani.

CA ȘI CONSIDERAȚIE PENTRU SPORTUL BĂCĂUAN, CÂND VOM AVEA O ECHIPĂ DE FOTBAL ÎN LIGA A DOUA, VOI CEDA PALMARESUL ȘI EMBLEMA FCM BACĂU ACELEI ECHIPE, DIN PARTEA MEA PERSONAL. Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.

Copiii sunt viitorul nostru ȘI MĂ PREOCUPĂ SĂNĂTATEA LOR!