Sergiu Sechelariu: La Consiliul Județean sau la Primărie?

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu se discută că intenționați să candidați la Primăria Bacau? Ce v-ar determina sa faceți acest pas ? Sunteți o persoană cu multe realizări, poziționată foarte bine din punct de vedere material și totuși doriți să intrați în această „bătălie”, în care uneori așa cum ați văzut, nu prea se bazează pe fair play?

Sergiu Sechelariu: Interesantă întrebare și oportună. Toată viața mea a fost o provocare cu mine însumi. Personal nu duc lipsă de nimic din cele de trebuință. Dumnezeu m-a călăuzit să pot munci bine și să îmi creez plus valoare, doar din munca mea. Sunt mulțumit de ce am realizat pe plan profesional cât și personal. Am urmărit cu atenție cum evoluează evenimentele administrative ale acestui oraș. În afară de scandaluri în Consiliile Locale, cu primari care sunt condamnați, anchetați, cum sunt risipiți banii noștri în mod nechibzuit, nu prea am avut ce să admir în administrația băcăuană.

Am sperat ca cei care ne gestionează acest oraș, chiar judet, știu ce au de făcut. E simplu de apreciat evoluția orașului. Dacă ne uitam în jur, la municipii cu primari buni ca și Cluj, Oradea, Brașov, Iași și comparăm cu Bacăul nostru, înțelegem că nu am evoluat mai cu nimic. De ce? Noi băcăuanii nu am ales omul potrivit la locul potrivit. Am ales după promisiuni false, nu după experiență. Pentru mine este clar că decidenții nu și-au făcut treaba bine. Anchetele, procesele, condamnările unora dintre ei, nu aduc nimic bun orașului, implicit nouă care locuim aici.

Dacă aș vedea că administrația băcăuană este pe o direcție bună, că se demarează clar construcția de autostrăzi, că se creează condiții avantajoase pentru investitori, că se rezolvă problema apei potabile, că investițiile în infrastructura se finalizează și că se rezolvă alte lipsuri majore, aș fi bucuros și aș rămâne doar în observație, nu aș candida. Dar nu pot sa fiu pasiv, să văd cum nepriceperea de ani buni a pus piciorul în administrația băcăuană. Cred că toți avem datoria de a nu fi pasivi la ce se întâmplă cu orașul nostru, unde muncim și trăim. De ce alții pot și noi nu putem? Pentru că nu știm să alegem oameni pricepuți în administrație. Băcăuanii au dat credit nepriceperii și acum culegem toți roadele.

O vorbă din popor spune ca „omul sfințește locul”, iar alta spune că ne trebuie „ omul potrivit la locul potrivit”. Cred că trebuie să avem în vedere ca experiența să fie primul criteriu, atunci când vrei să obții performanță în administrație. Sincer, la ultimul scrutin am decis să particip cu doar trei luni înainte de alegeri, deoarece un consilier al d-lui Necula m-a ambiționat să particip lăudând „realizările d-lui Necula” la Insula de agrement, când știți bine că s-au pierdut multe milione de euro din acea finanțare aprobată. Acum observ că dl. Primar în funcție, în loc să se ocupe de administrație își alocă timp să mă denigreze, fără a avea măcar un motiv plauzibil.

Personal am construit aproximativ 50% din acest oraș și atunci cum poate să mă acuze dl. Primar Viziteu că voi fura 1/2 din oraș ? Cum poate să gândească așa ceva? Cred că are alte multe și importante probleme de rezolvat. Personal nu am avut niciodată probleme cu legea, pentru că am respectat-o și o voi respecta. Pentru că am respect pentru toți băcăuanii, îmi exprim disponibilitatea pentru a-l consilia pe dl. Viziteu dacă dorește, în probleme serioase care vizează proiecte noi, finanțări, achiziții publice, recepții de lucrări. Ar fi mult mai benefic pentru toată lumea decât să aruncăm cuvinte inutile.

Dacă tot AM CONSTRUIT APROAPE 50% din oraș și dacă tot am inițiat cele mai mari proiecte de finanțare din România, din care reamintesc câteva: PROGRAMUL ANL, SĂLI DE SPORT, LOCUINȚE PENTRU MEDICI, DRUMUL EXPRES BUCUREȘTI BACĂU, și încă multe alte proiecte care și azi se derulează, de ce să nu-i dau o mâna de ajutor? Eu sunt capabil să fac echipa cu oricine este de bună credință. Important este să vrei și să știi ce să faci.

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu, sunteți Cetățean de Onoare în peste 40 localități din România, iar în Județul Bacău ați avut numeroase proiecte realizate. Lăsând modestia la o parte, nu v-ar interesa să participați la alegeri și la Consiliul Județean?

Sergiu Sechelariu: Da, este o idee pe care o analizez. Sincer, sunt multe nedreptăți care ni s-au făcut nouă moldovenilor. Începând de la autostrăzi, finanțări și investiții. Nu pot să rămân pasiv, când personal am muncit pentru Moldova, Ardeal, pentru toată România, finalizând mii de proiecte cu echipele conduse de mine. Mă deranjează că în ultimii ani am fost ocoliți de investiții majore strict necesare. Prin comparație cu Bacăul, Oradea se clasează printre primele orașe turisice din Europa, iar la noi încă se căută vinovați pentru că nu avem apă în casele noastre permanent, pentru că orașul arată murdar, pentru că drumurile sunt pline de gropi, pentru că stadionul e o ruină și multe altele. Nu trebuie să rămânem pasivi. Pentru toate acestea consider că este oportun să candidez. Deocamdată încă nu am decis cu ce partid voi candida. Sunt un om de onoare și niciodată nu

i-am dezamăgit pe cei care au crezut în mine. Nu fac promisiuni pe care să nu le pot onora.

Reporter: Într-adevăr, domnule Sechelariu, cele spuse de dumneavoastră au substanță, nu sunt vorbe goale iar politicienii și alegătorii cred că ar trebui să vă analizeze cu mai mult interes. Dumneavoastră ați activat cu succes în administrație cât și în sectorul privat, înțelegeți foarte bine mecanismele economice și administrative.

Sergiu Sechelariu: Să sperăm că de data aceasta băcăuanii vor ști să aleagă ce e mai bine pentru ei.