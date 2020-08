– Domnule Sergiu Sechelariu, ați realizat multe proiecte, de la faza inițială până la finalizare, dar pentru fiecare proiect știm bine că trebuiesc și bani. CUM VEDEȚI REZOLVAREA NEVOILOR DE BANI PENTRU BACĂU? VORBIȚI DE PROIECTE MĂREȚE, DAR BANII DE UNDE ÎI LUĂM?

– BACĂUL, ACUM 15 ANI, ERA PRINTRE PRIMELE ORAȘE DIN ȚARĂ. MĂ ÎNTREB ȘI ÎNTREB ALEGĂTORII: DE CE NU AM RĂMAS PRINTRE PRIMELE ORAȘE DIN ȚARĂ, ACOLO UNDE ERAM? STARTUL ERA BUN. UNDE S-A GREȘIT? AM FI FOST PE PALIER CU IAȘIUL, BRAȘOVUL, ORADEA. EI AU REUȘIT SĂ RIDICE MULT CALITATEA VIEȚII… ALTUL ERA NIVELUL DE TRAI ACUM ÎN BACĂU, DACĂ AM FI AVUT PRIMARI CA ÎN IAȘI, CLUJ, ORADEA. DECI CE VOTĂM? CE NE DORIM MAI DEPARTE? Încotro mergem?

– Totuși ne dorim un oraș curat, cu servicii medicale bune, cu parcuri și străzi occidentale etc., dar cum vedeți rezolvarea financiară? Pentru toate acestea trebuiesc bani. Alte orașe au reușit, noi nu.

– Știm toți că fără bani nu putem face nimic. SĂ FACI ROST DE BANI PRESUPUNE O PREGĂTIRE MANAGERIALĂ COMPLEXĂ, care include să știi de unde să aduci fonduri, să te miști repede, să cauți mai multe resurse, să ai în primul rând echipă PROFESIONALĂ să muncească, echipă de cel puțin 10-15 specialiști în achiziții de fonduri, care vor fi în schimb de experiență cu primăriile cu succes în domeniu din Cluj, Iași, Oradea. Înainte de toate trebuie SĂ ȘTII CE SĂ LE CERI ECHIPELOR CU CARE LUCREZI. SĂ CUNOȘTI ARTA CONDUCERII ÎN ECHIPĂ. Eu am terminat FACULTATEA DE CONSTRUCȚII la vârsta de 26 de ani, dar pe parcurs am învățat pe banii mei ARTA CONDUCERII ÎN ECHIPĂ și cum să faci în final BANI. Am lucrat în Rusia, Turkmenistan, Tadjikistan, Ungaria, Germania. Am învățat de la fiecare popor câte ceva despre muncă și bani.

– Bun dar banii la Bacău vedem că nu prea au venit. În ultimii ani nu s-a întâmplat nimic spectaculos. Ce e de făcut? Cum FACEM ROST DE BANI?

– Am să vă explic, din experiența mea cum ar fi trebuit și cum trebuie REZOLVATĂ PROBLEMA BANILOR.

GESTIONAREA PERFORMANTĂ A FONDURILOR EXISTENTE, adică NU MAI CHELTUIM BANII PRIMĂRIEI AIUREA. Cu un mil. de euro prin cofinanțare putem aduce 10-20 milioane de euro nerambursabili. ATRAGEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE. Toți vorbesc de fonduri, dar puțini cunosc mecanismul complet de a atrage fonduri care nu e chiar simpu, dar EXPLIC: FOARTE IMPORTANT E SĂ DĂM CURS LA DOUĂ TIPURI DE PROIECTE: A. PROIECTE DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ din FONDURI nerambursabile care cuprind obiective de care este mare nevoie. Anvelopări de blocuri, poduri, infrastructură, peisagistică, lista e lungă. Aceste proiecte duc la CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII și sunt de importanță majoră pentru locuitori. B.PROIECTE CARE ADUC PROFIT MUNICIPALITĂȚII. Ca să înțelegeți, Municipiul Oradea a construit un parc de distracții care anual produce 1 000 000 euro, bani care rămân în municipiu. Am mai spus: CE BANI A PRODUS INSULA din Bacău în ultimii 14 ani? Ce bani a produs Stadionul în ultimii ani? AU CHELTUIT BANI, nu au produs. Se puteau aplica proiecte prin care aceste două obiective dar și altele, să producă permanent bani. INCOMPETENȚA și NEPRICEPEREA AU FOST ATÂT DE MARI, ASTFEL ÎNCÂT, LA INSULĂ AM PRIMIT FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE 2,5 MIL. EUR , DAR AM PIERDUT-O .

La Oradea se construiește al IV- lea PARC INDUSTRIAL. La Bacău, nici parcul existent nu prea are succes. Aș preciza că Primăria trebuie să aibă o echipă mare și foarte bine pregătită să VÂNEZE FONDURILE NERAMBURSABILE, TOT CE SE POATE. Echipa trebuie motivată cu PRIME DE SUCCES CONSIDERABILE. ADUCI BANI -PRIMEȘTI BANI.

Poate că mă repet, dar ATENȚIE!!! DACĂ ALEGEM OAMENI INCOMPETENȚI CARE NU SE PRICEP, ACESTA ESTE REZULTATUL. UNEORI INFLUENȚA DE PARTID OBLIGĂ SĂ ANGAJEZE INCOMPETENȚI ÎN FUNCȚII. E GRAV ȘI REZULTATELE SUNT PE MASURĂ.

3. ÎNCURAJAREA SECTORULUI PRIVAT DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ASTFEL:

– Reducerea birocrației și timpilor de emitere de certificatelor de autorizații;

– Evitarea contactelor directe cu cetățenii care doresc documente de la Primărie prin DIGITALIZAREA procedurilor;

-SPRIJIN FINANCIAR PENTRU CONSULTANȚĂ LA START-UP-uri care pot primi fonduri nerambursabile de până la 50.000 euro pe proiect. Îndemn tinerii cu idei și nu doar pe ei, să nu piardă ocazia;

– Pentru investitori mari să se caute soluții de încurajare ca să finalizeze investiții în municipiu. Dacă dezvoltarea economică este pe trend ascendent, evident că vor crește și veniturile la bugetul local.

– Pentru că se apropie alegerile ce mesaj aveți pentru băcăuani?

– ATENȚIE CE VOTĂM! SUNTEM DEJA ÎN URMĂ MULT, PATRU ANI VOR FI DECISIVI. E TIMPUL SĂ ALEGEM ȘI NOI OAMENI COMPETENȚI, CARE SĂ DUCĂ BACĂUL ÎN RÂNDUL ORAȘELOR DEZVOLTATE, AȘA CUM ESTE NORMAL.