Senatorul de Bacău Viorel Ilie a anunțat, astăzi, ca s-a afiliat grupului parlamentar al PNL. Împreună cu el au făcit acest pas și parlamentarii Marius Petre Nicoară și Ion Popa.

Afilierea celor trei senatori la grupul PNL vine după ce, patru deputați au depus cereri de afiliere la grupul parlamentar al PNL.

Andrei Gerea, care a demisionat din ALDE, devine deputat independent.

“Având în vedere faptul că de peste jumătate de an ALDE nu mai are grup parlamentar în Senat, iar demersul nostru de reînființare a eșuat repetat, am decis ca activitatea mea de parlamentar să o desfășor alături de senatorii PNL.

Astăzi, 26 februarie 2020, am făcut acest anunț în plenul Senatului!”, a declarat senatorul Viorel Ilie.

Viorel Ilie a fost ministru pentru Relația cu Parlamentul în guvernele Grindeanu, Tudose si Dăncilă.

În perioada 2008-2016, a îndeplinit funcția de primar al municipiului Moinești, județul Bacău.