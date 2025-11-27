Ședința ordinară a Consiliului Local Bacău. Ce se va discuta

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 09:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău pentru luna noiembrie. Aleșii locali vor dezbate aproape 30 de proiecte, multe dintre ele cu impact direct asupra dezvoltării orașului.

PUZ pentru stadion – un pas necesar pentru dezvoltarea zonei

Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi vizează aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona stadionului, document care reglementează dezvoltarea urbanistică pe termen lung a perimetrului. Adoptarea PUZ-ului este o etapă tehnică esențială pentru eventualele investiții viitoare.

Utilități pentru creșa de 110 locuri de pe Calea Romanului

Consilierii urmează să voteze și documentațiile tehnico-economice pentru realizarea utilităților necesare noii creșe construite de Compania Națională de Investiții.

Municipalitatea va acoperi costurile pentru alimentarea cu apă, energie, rețele de canalizare, gaz și fibră optică — investiție estimată la 2,68 milioane de lei. Valoarea a fost actualizată ca urmare a creșterii TVA și a solicitării CRAB de a instala un bazin de retenție pentru apele pluviale, prevăzut cu sistem de pompare.

Digitalizarea sistemului termic: înlocuirea a 2.555 de contoare

Un alt proiect vizează aprobarea indicatorilor economici pentru înlocuirea a 2.555 contoare de energie termică, parte a digitalizării sistemului SACET Bacău.

În prezent, 75% dintre contoare au o vechime de peste 20 de ani, ceea ce generează costuri ridicate de întreținere și imprecizii în măsurare.

Proiectul, estimat la 39 milioane lei, va fi finanțat în proporție de 85% din bugetul de stat, prin programul „Termoficare” al Ministerului Dezvoltării. Modernizarea va reduce pierderile de energie și va permite identificarea rapidă a avariilor.

Licitație pentru 12 amplasamente la Piața Centrală

Consilierii vor analiza și propunerea de închiriere prin licitație a 12 amplasamente de pe terasa de flori de la Piața Centrală. Măsura este așteptată de comercianți și este menită să reducă aglomerația din parcarea pieței.

Vânzări de terenuri și corecturi topografice

Pe ordinea de zi se mai află:

vânzarea unor terenuri către constructori cu drept de preempțiune, precum și prin licitație publică

declararea unor terenuri ca bunuri de uz și interes public local

corectarea suprafețelor unor imobile conform măsurătorilor topografice

actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului, în urma vânzării unor terenuri sau locuințe ANL către chiriași

Ședința de vineri va putea fi urmărită, ca de obicei, și online pe canalele oficiale ale municipalității. Autoritățile locale subliniază că proiectele propuse sunt menite să sprijine dezvoltarea administrativă și infrastructurală a municipiului Bacău.