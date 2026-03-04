Ședință extraordinară a Comisiei de Dialog Social la Bacău: soluții căutate pentru evitarea disponibilizărilor la CHIMCOMPLEX Borzești

Ședința extraordinară a Comisiei de Dialog Social s-a desfășurat marți, 3 martie, începând cu ora 13.00, în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții din municipiul Bacău, la inițiativa președintelui Uniunii Județene CNSLR Frăția – filiala Bacău, cu aprobarea prefectului județului Bacău, Andreea Negru.

Pe ordinea de zi s-a aflat situația salariaților de la societatea CHIMCOMPLEX Borzești, în contextul riscului de disponibilizare a unui număr de angajați în perioada următoare.

Reprezentanții sindicatului din cadrul CHIMCOMPLEX Borzești au solicitat sprijinul prefectului, în calitate de președinte al Comisiei de Dialog Social și reprezentant al Guvernului în teritoriu, pentru identificarea, la nivel central, a unor soluții care să prevină eventualele disponibilizări.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, împreună cu subprefectul Valentin Ivancea, au solicitat participanților elaborarea unui memoriu care să cuprindă date complete privind situația actuală a societății, cauzele care au generat-o, impactul posibil al disponibilizărilor atât la nivel intern, cât și în relația cu societățile colaboratoare, precum și efectele economice și sociale potențiale la nivel local și, indirect, național.

Memoriul urmează să fie depus în cursul zilei de 4 martie, pentru a fi înaintat de îndată ministerului de resort, în vederea analizării situației. Totodată, autoritățile au anunțat că vor fi efectuate toate demersurile necesare pentru identificarea unor soluții care să diminueze la maximum riscurile sau eventualele pierderi generate de această situație.