Secția Pediatrie a SJU Bacău – peste șase decenii de grijă pentru cei mai mici pacienți

Vizita la spital cu un copil bolnav nu este niciodată ușoară. Copilul este speriat, părinții sunt îngrijorați, iar medicul pediatru se află în fața a două suflete care au nevoie, în primul rând, de liniște și încredere. De aceea, primul pas al actului medical nu este întotdeauna o analiză sau o investigație. Este, de multe ori, o conversație calmă, o privire prietenoasă, un gest care transmite simplu: „Suntem aici.”

Abia apoi urmează anamneza, examinarea clinică și investigațiile. Fiecare etapă are rolul ei în stabilirea unui diagnostic corect și în alegerea tratamentului potrivit.

La Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, această abordare a devenit o tradiție. De peste 60 de ani, echipa medicală oferă îngrijire specializată copiilor din județul Bacău și din zonele învecinate.

O tradiție începută în 1961

Secția Pediatrie a fost înființată în anul 1961, iar de atunci a devenit unul dintre cele mai importante centre de îngrijire pediatrică din regiune. Aici sunt tratați copii cu vârste între 0 și 18 ani, atât pentru afecțiuni frecvente, cât și pentru patologii complexe sau rare.

De-a lungul anilor, secția a evoluat constant, adaptându-se progresului medical și nevoilor comunității.

Un spațiu modern, gândit pentru copii

În perioada 2019–2023, pavilionul Pediatrie a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, transformându-se într-un spațiu sigur și prietenos pentru micii pacienți.

Saloanele au fost modernizate și dotate cu băi proprii, iar mobilierul este adaptat vârstei copiilor și nevoilor medicale. Există rezerve pentru doi pacienți, concepute astfel încât copiii să se simtă cât mai confortabil.

Pentru că prezența familiei este esențială în procesul de vindecare, secția dispune și de 38 de paturi pentru însoțitori.

Atmosfera este completată de o cameră de joacă complet echipată, de „Grădina Speranței” – un spațiu multifuncțional dedicat echilibrului emoțional și recuperării, precum și de cabinete specializate pentru kinetoterapie, psihologie și explorări funcționale, inclusiv EKG și ecografie.

Capacitate și organizare

Secția are în total 88 de paturi, dintre care 75 sunt dedicate pediatriei, iar restul sunt destinate compartimentelor specializate.

Structura include:

5 paturi pentru terapie acută

5 paturi pentru pacienți cronici

3 paturi pentru diabet zaharat

5 paturi pentru spitalizare de zi

5 paturi NPI aflate în conservare

La acestea se adaugă 38 de paturi pentru părinți sau însoțitori.

Activitate medicală intensă

Datele din 2025 reflectă volumul mare de activitate al secției.

În regim de spitalizare continuă, au fost tratați 2.713 pacienți, cu o rată de succes de 99,9%.

Alți 1.076 de copii au beneficiat de tratament în spitalizare de zi.

În ambulatoriul integrat au fost efectuate peste 12.000 de consultații, desfășurate în două ture, pentru a acoperi cererea mare de servicii medicale pediatrice.

Specialități în ambulatoriu

Secția oferă consultații de specialitate în mai multe domenii pediatrice:

pediatrie generală

cardiologie pediatrică

alergologie

genetică medicală

psihiatrie pediatrică

oftalmologie pediatrică

Această diversitate permite diagnosticarea rapidă și monitorizarea completă a copiilor cu diferite afecțiuni.

Cazuri complexe și programe naționale

Medicii secției gestionează atât afecțiuni acute, precum patologia respiratorie sau digestivă, cât și boli cronice și cazuri complexe, inclusiv afecțiuni cardiovasculare, diabet zaharat, hemofilie sau boli rare.

În cadrul Programului Național de Diabet Zaharat, peste 100 de copii sunt monitorizați și tratați cu tehnologii moderne – senzori de glicemie și pompe de insulină.

Secția participă și la Programul Național de Hemofilie, unde sunt înregistrați 10 pacienți, precum și la programe dedicate bolilor rare, inclusiv cazuri de boală Niemann-Pick.

Printre cazurile medicale complexe gestionate cu succes se numără:

pancreatită acută edematoasă asociată cu diabet insulinodependent, cetoacidoză severă și insuficiență renală , tratată cu evoluție favorabilă;

limfangiomatoză intestinală cu pierdere proteică severă, care a necesitat nutriție parenterală pe termen lung.

De asemenea, medicii au diagnosticat și stabilizat cazuri rare precum achalazia esofagiană sau lupusul eritematos sistemic, ulterior orientate către centre medicale terțiare.

O echipă dedicată

În spatele acestor rezultate se află o echipă medicală experimentată: 7 medici în secție și 3 medici în ambulatoriu, coordonați de dr. Mircioagă Mădălina Maria, medic primar pediatru și șef al secției.

Alături de medici lucrează 27 de asistenți medicali, coordonați de Casapu Elena, precum și 32 de membri ai personalului auxiliar, îngrijitori și infirmieri.

Echipa este completată de un kinetoterapeut, un psiholog, un statistician și un educator, precum și de personalul dedicat serviciului de biberonerie.

Mai mult decât tratament

Pentru echipa Secției Pediatrie, misiunea este clară: sănătatea copilului și liniștea familiei.

„Dragi părinți, dragi copii,

știu că pragul spitalului nu este niciodată trecut cu ușurință. În spatele fiecărei internări există teamă și multe emoții. Ca manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău, dar mai ales ca om, înțeleg cât de important este să știți că micuții dumneavoastră sunt în siguranță”, transmite Ion-Marius Savin, managerul unității medicale.

El subliniază că secția nu înseamnă doar dotări moderne sau statistici bune, ci mai ales oameni dedicați care tratează nu doar un pacient, ci și îngrijorarea unei familii întregi.

„Fiecare copil este privit cu responsabilitate, respect și compasiune. Suntem aici nu doar pentru a trata, ci și pentru a sprijini, a explica și a oferi speranță”, spune managerul spitalului.

După mai bine de șase decenii de activitate, Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Bacău rămâne un loc în care medicina se întâlnește cu empatia – iar fiecare copil primește cea mai importantă șansă: șansa la sănătate.