Vă informăm că în data de 02.08.2018,începând cu ora 07.00, timp de 10

ore, se va întrerupe furnizarea de apă potabilă a beneficiarilor

alimentați de către Stația de Tratare Cărăboaia, de pe linia Comănești –

Moinești, respectiv Tîrgu Ocna – Onești, în vederea remedierii unei

defecțiuni apărute pe conducta de apă brută Baraj Poiana Uzului – Stația

de Tratare Cărăboaia.

Pentru remedierea unei avarii aparute pe conducta de apa bruta baraj Poiana Uzului- Statie de tratare a apei Darmanesti apartinand SC CRAB SA, maine, 02.08.2018, incepand cu ora 07.00, se va intrerupe total alimentarea cu apa potabila a municipiuluI Onesti, pana la terminarea lucrarilor care se estimeaza la o durata de aproximativ 10 ore, la care se mai adauga aproximativ 12 ore timpul de umplere al conductei de aductiune.

Avand in vedere lungimea conductei de aductiune, dar si vechimea acesteia, inca de la preluare, lucratorii RAJA au luat masurile necesare ca, in cazul aparitiei unei avarii pe acest tronson, orasul Onesti sa nu sufere de lipsa apei potabile aproximativ 24 de ore. Astfel, echipele de permanenta au avut grija ca rezervorul de apa Cuciur sa fie plin. In aceasta situatie, furnizarea apei potabile in municipiul Onesti va fi intrerupta incepand de maine dimineata, 02.08.2018, ora 08.00. SC RAJA SA va alimenta orasul Onesti, cu apa potabila din rezervor, maine seara, intre orele 17.30- 21.30.

Reluarea furnizarii apei potabile in regim normal in municipiul Onesti se va face in functie de timpul de umplere al conductei de aductiune, care se estimeaza la aproximativ 12 ore.

RAJA SA Constanta, in calitate de Operator-Cumparator al apei potabile vanduta – furnizata de catre SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, asigura reprezentatii CRAB, de tot suportul necesar, logistic si forta de munca.

Ne cerem scuze fata de onesteni, carora le dam asigurari ca, de indata ce echipele CRAB vor remedia avaria, lucratorii RAJA vor efectua manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizarii apei potabile in oras.