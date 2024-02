Se demolează casa lui nea Ilie din Onești

Marți dimineață, în centrul municipiului Onești, a început un capitol nou în istoria locală odată cu demararea demolării ruinelor fostei case a lui “nea Ilie”. Această inițiativă are în vedere curățarea și igienizarea zonei, urmate de planuri de asfaltare din partea autorităților locale.

Casa lui “nea Ilie”, situată în imediata vecinătate a Bibliotecii Municipale și a Primăriei Onești, a fost martorul unor vremuri mai bune. Ilie Ungureanu, originar din Tecuci, a ajuns în Onești în anul 1960, alăturându-se unui val de muncitori veniți să construiască orașul.

Nea Ilie a fost un personaj emblematic, fiind liderul unei echipe de constructori implicați în ridicarea blocurilor din oraș. Într-un interviu acordat publicației “Desteptarea” în 2015, la vârsta de 82 de ani, nea Ilie povestea cu mândrie despre munca sa: „Am fost constructor, conduceam o echipa. Nici unul dintre ei nu mai trăiește, doar eu am rămas. Tot ce vedeți acoperit cu țiglă în orașul acesta, eu și echipa mea am pus. Am muncit pe brânci și îmi era bine, pentru că mie mi-a plăcut munca.”

Cu toate acestea, viața lui nea Ilie a cunoscut schimbări dramatice. S-a despărțit de soție, iar cei 5 copii au ales să plece în străinătate. Imobilul construit de el a rămas neterminat, devenind cunoscut sub numele de “casa lui nea Ilie”. Acesta a devenit faimos în oraș nu doar pentru că nu a fost finalizat niciodată, ci și pentru că nea Ilie obișnuia să spargă lemne în mijlocul drumului, să facă focul ca la țară și, uneori, să protesteze în fața Primăriei.

După moartea lui nea Ilie, casa abandonată a devenit un adăpost pentru oamenii străzii din zonă. Cu toate acestea, imobilul a fost martorul mai multor incendii în trecut, contribuind la deteriorarea sa progresivă.