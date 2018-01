Perioada sărbătorilor a trecut, iar monotonia de început de an își pune amprenta din ce în ce mai tare. În acest peisaj, de câțiva ani și-a făcut loc „Blue Monday”, considerată cea mai deprimantă zi din an. Dacă în urmă cu mai mulți ani, cea mai tristă zi era considerată cea de-a treia zi de luni din ianuarie, din anul 2005 s-a instituit în Occident „Blue Monday”, care se calculează după o anumită formulă în care intră în calcul anumiți parametri, cum ar fi condițiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, numărul de zile care au trecut după Crăciun, numărul de zile care au trecut după încălcarea obiectivelor trasate pentru noul an și nivelul scăzut de motivație. În plus, în ianuarie, organismul uman se resimte după consumul abuziv de alcool și alimente din luna decembrie iar rezervele monetare sunt aproape de cota de avarie din cauza cheltuielilor de sărbători. Mai trebuie luat în calcul și faptul că ziua este mult mai scurtă decât noaptea și că vor mai trece câteva luni până când lumina diurnă va crește considerabil, iar nivelurile de vitamina D din organism vor putea să se regenereze prin expunerea naturală la razele solare. Există însă și persoane care văd întotdeauna partea plină a paharului și care cred că prima lună a anului este numai bună pentru obiective noi și pentru a începe o serie de activități interesante în speranța obținerii unor rezultate optimiste în următoarele 12 luni. Dacă anul trecut cea mai deprimantă zi a fost stabiltă pentru 16 ianuarie, în 2018 Blue Monday va fi în ziua de 15 ianuarie. 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.