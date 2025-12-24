Scrisoare pastorală de Crăciun. Să primim pacea pe care Pruncul Isus o aduce în lume

Dintr-odată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească,

lăudându-l pe Dumnezeu și spunând:

„Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu

și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!” (Lc 2,13-14).

Iubiți frați și surori în Domnul,

Este Crăciunul, sărbătoarea credinței, a bucuriei, a duioșiei. În aceste zile solemne, se aude cântul răsunător care se înalță din adâncul inimii noastre: Gloria in excelsis Deo. „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu”. În aceste zile luminoase, unindu-ne cu oastea de îngeri, îi cântăm și noi slavă, glorie lui Dumnezeu.

În Pruncușorul Isus, Dumnezeu și-a manifestat gloria sa. Cum arată această glorie? Am putea fi contrariați, deoarece vedem înaintea noastră sărăcie, un grajd, o iesle cu paie și niște animale umile. Simțim frigul și întunericul grotei de la Betleem. Unde se află acea glorie anunțată de îngeri în noaptea de Crăciun? Gloria lui Dumnezeu este Fiul său, care a coborât pe pământ. Gloria lui Dumnezeu este Pruncușorul Isus care a venit în lume, pentru ca noi să avem viață din belșug (cf. In 10,10) și să fim mântuiți. „Gloria lui Dumnezeu este omul viu, iar viața omului este vederea lui Dumnezeu”, spunea sfântul Irineu de Lyon. Gloria lui Dumnezeu este iubirea Pruncului divin, care, deși din fire Dumnezeu, nu a privit ca o pradă egalitatea sa cu Dumnezeu (cf. Fil 2,6), ci s-a despuiat de gloria cerească, pentru a lua un trup ca al nostru. În Pruncul Isus, vedem că atât de mult a iubit Dumnezeu omul, încât s-a făcut om ca și noi.

Sfântul Augustin, în meditațiile sale de Crăciun, scria: „Creștinilor, astăzi nu sărbătorim nașterea divină a Fiului, ci pe cea umană, prin care s-a făcut asemenea nouă, pentru ca, prin el, care din invizibil s-a făcut vizibil, noi să putem ajunge la cele invizibile pornind de la realitățile vizibile… El zace într-o iesle, și totuși el cuprinde întreg universul; el se hrănește la sânul matern, dar este pâinea îngerilor; este înfășat în scutece umile, dar ne îmbracă pe noi cu nemurire; […] nu găsește adăpost la un han, ci își face templu din inima credincioșilor săi” (Discursul 190).

Gloria lui Dumnezeu este iubirea cu care Pruncul Isus vrea să îmbrățișeze omenirea toată. Gloria lui Dumnezeu nu se manifestă prin fală și dominare, ci prin iubire și bunătate. Această iubire a Pruncului Isus dorește să atingă toate inimile, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de căldura și blândețea sa.

***

De aceea, să ascultăm în continuare cântarea îngerească: „Și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește”. Pe pământ, pace! Cu acest mesaj continuă cântarea îngerească. Crăciunul ne aduce un mesaj de pace. Pacea dintre oameni îi aduce mărire lui Dumnezeu care a venit la noi.

Privind la Pruncul Isus, lăsându-se încălzită de iubirea lui, omenirea poate învăța din nou ce este pacea. Isus este Principele păcii. Plăpând, așezat în ieslea săracă, Pruncușorul privește cu o iubire dezarmantă spre omenirea de azi. Ar vrea ca iubirea lui să pătrundă în toate inimile, casele și țările. Ar vrea ca toți oamenii să cunoască căldura lui și să îmbrățișeze pacea pe care o aduce lumii.

Poate că lumea s-a obișnuit deja cu războiul, însă războiul nu este o normalitate. Nu există nimic duios și frumos în război. Războiul înseamnă sânge, lacrimi, moarte, orfani, distrugere. În acest sens, amintea Papa Leon al XIV-lea: „Lumea însetează după pace: are nevoie de o adevărată și solidă epocă de reconciliere, care să pună capăt opresiunii, manifestării forței și indiferenței față de drept. Gata cu războaiele, cu mulțimile lor dureroase de morți, de distrugeri, de exilați!”.

Avem nevoie de pace. Mai întâi, avem nevoie de pace în inima noastră. Pacea din inima noastră se va răspândi și în casa noastră. Apoi, pacea din casele noastre se va răspândi în comunitățile noastre și în țara noastră. Inimile pline de pace vor emana iubire, reconciliere, iertare. Cât de mare nevoie de pace este în lumea noastră!

Atunci când vom redescoperi că toți suntem frați și surori, vom putea deschide larg poarta pentru darul păcii. Fiul lui Dumnezeu a coborât din sânul Preasfintei Treimi ca să ne amintească tocmai acest lucru, că noi toți suntem frați și surori între noi, indiferent de rasă, culoare, cultură. Avem un Tată ceresc, plin de iubire și bunătate. Acesta este fundamentul păcii între oameni. Suntem frați și surori, avem un Tată bun care vrea mântuirea tuturor.

Solemnitatea Crăciunului poate stimula oamenii să îi vadă pe ceilalți cu ochi noi. Pruncul Isus poate ajuta omenirea să realizeze această convertire a privirii. Celălalt, semenul meu, să nu fie privit doar ca individ, ca străin, ca o problemă socială sau ca un pericol, ci ca frate și soră, ca fiu și fiică a lui Dumnezeu. Pentru a avea această privire plină de bunătate și empatie, avem nevoie să ne lăsăm înflăcărați de iubirea Pruncului Isus.

***

Iubiți frați și surori, în Dieceza de Iași ne aflăm la primul Crăciun din trieniul pastoral 2025-2028 cu tema „Înflăcărați de iubirea lui Cristos”. Din acest trieniu, primul an, pe care l-am deschis la 28 septembrie 2025, ne propune să aprofundăm legătura dintre Euharistie și speranța creștină.

Îmi doresc ca acest an pastoral să îl ajute pe fiecare creștin să redescopere valoarea Euharistiei ca izvor al speranței creștine. Acest an pastoral are menirea de a încuraja toți creștinii să redescopere importanța duminicii și a Împărtășaniei frecvente. Acest an ne poate apropia mai mult de masa altarului, pentru a înțelege misterul care se celebrează. Altarul ni-l oferă pe Cristos frânt din iubire față de noi. Împărtășindu-se din această Pâine frântă, creștinul este invitat să se lase înflăcărat de iubirea sa și să devină ceea ce celebrează – să devină pâine frântă și dăruită aproapelui său care are nevoie.

Euharistia este Cristos care se frânge pentru noi și care ne cere să facem la fel ca el, pentru ca viața noastră să devină pâine care îndestulează foamea fraților. Sărbătorind Crăciunul în acest an pastoral dedicat Euharistiei, privim cu speranță spre draga noastră Dieceză de Iași, dorindu-ne parohii euharistice, cu bărbați și femei, cu adulți, tineri și copii care se împărtășesc des și care se frâng ca pâinea pentru toți cei care sunt flămânzi de speranță și compasiune. Acest an pastoral poate reprezenta o oportunitate deosebită pentru ca și aceia care din diferite cauze s-au îndepărtat de Biserică și de Euharistie să redescopere cât bun este Domnul din Taina sfântului Altar, după cum spune Psalmistul: „Gustați și vedeți cât de bun este Domnul” (Ps 34,9).

Suntem o Biserică așezată în genunchi în fața ieslei Pruncului Isus, în fața Euharistiei de pe altar, și care dorește să se aplece cu empatie și în fața rănilor celui care suferă, ajutându-i pe săraci, făcându-se pâine de speranță pentru toți. Nu există un cult euharistic sincer fără o deschidere către Isus prezent în aproapele. La Crăciun primim darul cel mai mare a lui Dumnezeu, pe Pruncul Isus venit la noi. Primind acest mare dar, ne simțim îndemnați să facem și noi daruri, să fim mai darnici și mai buni.

După cum spuneam și în predica-program de la începutul anului pastoral, deschiderea către aproapele este rodul deschiderii către Dumnezeu. Dacă la Sfânta Liturghie te împărtășești din darul lui Dumnezeu, din izvorul iubirii, este firesc să permiți ca acest izvor să curgă prin tine către ceilalți. Este o unică iubire care coboară din Preasfânta Treime, aprinde inima credinciosului, trece prin el și se extinde către oameni. Împărtășindu-se din izvorul iubirii, lăsându-se înflăcărat de iubirea lui Cristos, credinciosul devine un misionar al acestei iubiri. Astfel, Euharistia ne ridică din sedentarism, ne face misionari ai săi și ne amintește că trebuie să fim pâine frântă din iubire față de aproapele. Euharistia ne eliberează de închiderea inimii, de avariție și de egoism. Euharistia ne deschide la iubire și generozitate.

***

Dragi preoți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși de toate vârstele, să nu uităm de adorația euharistică. Isus Euharisticul ne așteaptă mereu pentru a-i face o vizită. Este esențial ca în fiecare comunitate să se facă adorație euharistică la nivel comunitar. În felul acesta, Isus hrănește speranța comunității și o ajută să crească în viața spirituală.

Privind la societatea din timpul nostru, mulți constată că oamenii de azi par mai stresați, mai preocupați. Sunt prinși în activități, în achiziții, în acumularea de bunuri și servicii. Viața materială pare că i-a acaparat atât de mult încât au uitat de viața spirituală. Cât timp mai acordăm noi vieții spirituale și rugăciunii? La nivel material, situația pare că merge spre bine. Magazinele sunt pline, frigiderele multora sunt arhipline. Este la fel de plin sufletul omului contemporan? Am crescut noi în viața spirituală?

Acest an pastoral dedicat Euharistiei ne poate ajuta să creștem în viața spirituală. Cum? Făcând des vizite la Preasfântul Sacrament. Copiii și tinerii, când merg sau se întorc de la școală, pot intra într-o biserică pentru a face o scurtă vizită lui Isus, pentru a-l adora. Adulții, vârstnicii și credincioșii de toate vârstele, pot găsi momente în care să stea în fața lui Isus, pentru a-l adora în Sfântul Sacrament. În felul acesta cultivăm viața interioară și ne lăsăm transformați de Isus. Ca un părinte, vă invit pe toți să faceți cât mai des vizite lui Isus din Tabernacol. Să ne găsim timp pentru a intra în biserică în timpul zilei, pentru a sta împreună cu Isus. Așa cum oamenii caută puțin soare pentru a se bronza și a se încărca cu vitamine, la fel, la nivel spiritual, trebuie să ne expunem, să stăm în fața lui Isus, minute sau ore în șir, pentru a ne lăsa iubiți, transformați și sfințiți de el. Uneori poate că nu găsim cuvintele potrivite pentru a-i spune tot ce simțim. Dar nu este întotdeauna necesar să vorbim. Putem sta în tăcere, putem asculta vocea lui. Tăcerea, meditația, adorația este transformatoare. Adorația te schimbă. Se cunoaște când un copil, un tânăr, un adult face adorație. Se cunoaște când o familie face adorație. Adorația schimbă în bine viața celui care acordă timp dialogului cu Isus. La fel ca păstorașii care au alergat și l-au adorat pe Isus, la fel ca magii care au străbătut o distanță imensă pentru a-l adora pe Isus, la fel și noi să căutăm cât mai des să ne întâlnim cu Pruncul Isus și să îl adorăm. Isus ne iubește și ne așteaptă.

Iubiți frați și surori în Domnul, împreună cu PS Petru Sescu, episcop auxiliar, și PS Petru Gherghel, episcop emerit, vă transmitem salutul nostru părintesc și urările noastre pentru sărbătorile ce se apropie. Invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra tuturor credincioșilor, asupra preoților și asupra persoanelor consacrate, pentru a fi împreună un popor sfânt, care se lasă înflăcărat de iubirea lui Cristos. Sfânta Fecioară Maria, Maica Speranței și Regina Păcii, să mijlocească pentru toți harul întâlnirii cu Pruncul Isus și înflăcărare sfântă în imitarea iubirii lui. Să aveți sărbători binecuvântate, cu bucurie, pace și lumină.

Crăciun fericit!

Un An nou binecuvântat!

† Iosif PĂULEȚ,

Episcop de Iași