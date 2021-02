Așa cum s-a anunțat deja, de luni, toate școlile își vor deschide porțile, cel putin în județul nostru, pentru că în nicio localitate (comună) nu se depășește pragul de 3 la mia de locuitori pe rata de incidență cumulativă a cazuisticii COVID-19. Așadar, începem din nou școala, dar în scenariile galben și verde.

Noutatea celor trei scenarii (verde, galben și roșu) este dată de faptul că în scenariul galben dispare complet varianta de învățământ hibrid, unde clasa era împărțită în două grupe de elevi care făceau, pe rând, școală fizică și online. „Acum, toți elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a sunt în clasă în scenariul galben, se renunță la scenariul hibrid. În galben nu merg cei din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, respectiv a IX-a, a X-a, a XI-a, acești elevi fac ore online. Sistemul hibrid dispare complet”, a explicat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației. Acesta susține că varianta hibridă nu a dat rezultate. „Experiențele din educație mi-au arătat că nu este eficient și mi se pare mai eficient așa. Unul dintre motivele pentru renunțarea la varianta hibrid este acela că profesorilor le e imposibil să aibă grijă de jumătate de elevi în clasă și de cealaltă jumătate în online, în același timp”, a mai declarat ministrul Educației.

Cele trei scenarii pentru redeschiderea școlilor

În localitățile care se încadrează în așa-numitul scenariu verde, cu relativ puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic, copiii merg la școală.

În localitățile care se încadrează în scenariul galben, adică sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimbă în sensul că merg în continuare la școală, mai exact la grădiniță și la școală, copiii de grădiniță, copiii din ciclul primar, clasele 0-IV, dar și elevii din clasele terminale, respectiv a VIII-a, a XII-a și a XIII-a.

În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, continuă pentru un timp să meargă la școală și la grădiniță copiii de grădiniță și de ciclu primar (0-IV), dar ceilalți nu mai merg la școală.

Incidența în cele trei scenarii:

scenariul verde – incidența sub 1 la mia de locuitori

scenariul galben – incidența de sub 3 la mia de locuitori

scenariul roșu – incidența de peste 3 la mia de locuitori

Atunci când se ajunge cu rata de infectare peste 6, localitatea se carantinează și toată lumea stă acasă, școlile se închid, se merge în on-line.

Situația la momentul acesta în comunele băcăuane

La acest moment, din cele 94 UAT-uri (unități administrativ-teritoriale), 70 sunt în scenariul verde (incidență sub 1 la mia de locuitori, pe cazuistica COVID-19) și 24 în scenariul galben (incidența sub 3 la mia de locuitori). În total, în județul Bacău sunt 497 de unități școlare (grădinițe, școli gimnaziale și licee/colegii), sub „umbrela” a 186 de unități cu personalitate juridică (unitate de bază care are în subordine și alte structuri).

La situația existentă ieri, în aceste 186 de pj-uri sunt înscriși: 15.660 de preșcolari (grădinițe), 27.899 școlari de învățământ primar (clasele 0-IV), 4.802 elevi în clasele a VIII-a și 5.281 de elevi în clasele terminale de liceu a XII-a și a XIII-a. Elevi în celelalte clase (a V-a, a VI-a, a VII-a, respectiv a IX-a, a X-a și a XI-a) sunt 9.804. În total, la catedră, în fața tuturor acestor preșcolari, școlari și elevi sunt 5.091 de cadre didactice.

În scenariul verde, în județul Bacău sunt: 86 de școli cu personalitate juridică, în care vor reveni 6.792 de preșcolari, 12.940 de școlari din învățământul primar, 2.197 de elevi de clasa a VIII-a, 407 de liceeni din clasele terminale, dar și cei 9.804 de elevi de la celelalte nivele de studiu (atât pe clase de gimnaziu, cât și pe cele de liceu).

În scenariul galben, în județul Bacău sunt: 100 de școli cu personalitate juridică, în care vor reveni 8.868 de preșcolari, 14.959 de școlari din învățământul primar, 2.605 de elevi de clasa a VIII-a, 4.874 de liceeni din clasele terminale. Aici raportul este inversat, întrucât vorbim în general de unități de învățământ din mediul urban, care au mai multe structuri în subordine.

Masca, obligatorie!

Redeschiderea școlilor în această situație epidemiologică încă „fierbinte” va impune însă purtarea obligatorie a măștilor de protecție, în toate spațiile închise (holuri de școală, toalete etc) atât de către elevi, cât și de către profesori. În clase însă, aceste măști sunt opționale.

Toate detaliile privind măsurile sanitare de protecție se vor ști în cursul zilei de azi, după ce apare un Ordin comun semnat de ministrul Educației și ministrul Sănătății și care va fi prezentat fiecărui inspectorat școlar și, bineînțeles, ulterior, fiecărui director de școală.