Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești, pe locul 7 la ONSȘ

Echipa de baschet feminin a Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” din Moinești s-a clasat pe locul 7 la faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar. Lotul condus de prof. Cristian Comănescu și-a adjudecat etapa județeană, după victoria contra Buhușiului și, ulterior, cea zonală.

De altfel, gruparea moineșteană a găzduit, la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, Zona Moldovei, una în care s-a impus cu victorii pe linie la mijlocul săptămânii trecute. Imediat arhivată etapa de zonă, fetele de la Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești au și plecat la faza națională a ONSȘ, derulată weekendul trecut, la Ploiești. Repartizate în grupă cu Șc. Gimn. „Oltea Doamna” Oradea (jud. Bihor), Șc. Gimn. Nr. 307 București și Șc. Gimn. Nr. 19 „Avram Iancu” Timișoara (jud. Timiș), moineștencele s-au clasat pe locul 4. Din această poziție, ele au ajuns să joace meciul pentru locurile 7-8 în ierarhia finală cu Șc. Gimn. „George Emil Palade” Buzău, pe care l-au și câștigat.

„Este un rezultat meritoriu, în condițiile în care echipa noastră este una mică de vârstă. În plus, din cauza unor deficiențe organizatorice, am fost nevoiți să ne deplasăm la faza națională imediat după ce s-a terminat etapa de zonă, ceea ce a presupus un consum fizic și mental susținut. Am convingerea că echipa noastră va crește frumos și că la ediția viitoare vom putea înălța ștacheta”, a declarat antrenorul Cristian Comănescu, care a utilizat următorul efectiv: Delia Lăcătușu, Medeea Trofin, Daria Gabor, Maria Hazaparu, Ștefania Bînțu, Daniela Enescu, Sara Turel, Ilinca Enea, Denisa Bolohan și Anisia Sterian.