Școala de Vară C.S.E.I. nr. 2 Comănești – Ediția a III-a: o săptămână de zâmbete, jocuri și prietenii

C.S.E.I. nr. 2 Comănești a încheiat Ediția a III-a a Școlii de Vară, desfășurată în perioada 18–22 august 2025, reunind 15 elevi într-un program intens de activități educative și recreative. Evenimentul s-a derulat atât în cadrul unității școlare, cât și la Hillside Lake, în parteneriat cu Asociația „Dă-mi mâna, prietene” și cu Hillside Lake.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții au luat parte la jocuri în aer liber, menite să stimuleze buna dispoziție și spiritul de echipă, la sesiuni de pictură pe asfalt, precum și la ateliere gastronomice care au îmbinat creativitatea cu gustul. Programul a inclus și momente de relaxare și socializare într-un cadru natural deosebit, contribuind la consolidarea prieteniilor și la descoperirea de noi abilități.

Inițiativa a fost posibilă datorită implicării unei echipe dedicate de cadre didactice și personal de sprijin. Profesorii inițiatori ai proiectului au fost: Starparu Ancuța, Stamate Iuliana, Hîrlea Nicoleta Mădalina, Bertescu Andra, Huian Ioana, Apostu Mirela și Micu Mirela. Activitatea a beneficiat de coordonarea Inspectorului de specialitate Droiman Oana-Maria, de sprijinul conducerii școlii, Director Acsente Teddi Constantin, și al Secretariatului, reprezentat de Crețu Gabriela. Din echipa de organizare a făcut parte și Asistentul social Dieaconu Ramona.

Reprezentanții unității au subliniat că Școala de Vară rămâne un cadru sigur și prietenos pentru dezvoltarea socio-emoțională a elevilor, în care învățarea se îmbină cu jocul și explorarea, iar parteneriatele locale aduc un plus de valoare experiențelor oferite copiilor. Organizatorii anunță intenția de a continua și extinde programul la edițiile viitoare.