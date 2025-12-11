SCM Bacău: Un destin sub zodia performanței !

Dincolo de toate vicisitudinile traversate, clubul tradițional SCM Bacău, reușește să încheie încă un sezon competițional cu rezultate deosebite de performanță înregistrate atât pe plan național cât și internațional.

Pentru sportivii și antrenorii SCM Bacău, pentru părinții și suporterii micilor și marilor performeri ai clubului, anul 2025 a fost un an în care contextul actual le-a pus la încercare răbdarea, determinarea, pasiunea pentru sport și plăcerea de a evolua în competiții la cel mai înalt nivel, și peste toate, la final, speranța că de la anul lucrurile vor fi mult mai bune. Și anul 2025, ca fiecare dintre cei 75 de ani de existență ai clubului băcăuan, ne-a adus foarte multe satisfacții pe plan sportiv, practic toate ramurile sportive înregistrând rezultate demne de a fi adăugate la palmaresul bogat al sportului băcăuan. Merită evidențiat efortul deosebit al părinților și susținătorilor sportivilor care s-au alăturat eforturilor clubului și au făcut posibilă traversarea cu succes a perioadelor dificile, astfel încât sportivii să dispună de condițiile necesare în vederea participării la toate competițiile de obiectiv pe care și le-au propus.

De asemenea un punct forte a rămas sprijinul sponsorilor tradiționali ai clubului , Asociația Dedeman și Simba Invest, care au făcut posibilă organizarea la Bacău a celui mai important eveniment sportiv internațional respectiv ”Cupa Dedeman & Simba Trophy”, un eveniment anual de referință în tenisul românesc, eveniment la care au participat țări de pe 4 continente, făcând din Municipiul Bacău un ”oraș ambasador al sportului”, un motiv de mândrie pentru fiecare dintre noi.

Deși așteptate, surprizele plăcute rămân tot surprize plăcute, iar la acest capitol atât gimnastica cât și atletismul au excelat, din nou!

Astfel sportiva Alexia Blănaru (componenta a CNOPJ Deva) antrenată de Vasilica Agop, după un sezon bun în 2024 (campioană mondială școlară-Bahrain) a confirmat pe deplin și în 2025 adjudecând succes după succes:

–multiplă campioană națională;

–medalie argint la sărituri si bronz la individual compus Osijek Croația FOTE;

–medalie de bronz sărituri Campionat Mondial juniori Manila Filipine.

Merită adăugată aici și evoluția foarte bună a întregii secții de gimnastică care în acest an de vârf au obținut rezultate notabile dintre care consemnăm titlul de campioană balcanică cucerit de Cerguță Elena (componentă CNOJ Onești) antrenori de club Mihaela Bucur și Alexandra Roșu, iar SCM Bacău, în formula Cristiana Chiticeanu, Ariana Afrăsenei și Diana Bichescu (antrenate de Răzvan Dumitru, Mirela Păun, Mihaela Bucur și Alexandra Roșu) s-a laureat vice-campioană a României la Junioare III.

În ceea ce privește atletismul secția care a produs an de an rezultate excepționale, și amintim aici titlul de campioană europeană la aruncarea ciocanului cucerit de Bianca Ghelber, calificarea la Jocurile Olimpice, reușește să se mențină la un nivel foarte ridicat în special prin sportiva Daria Vrînceanu (17 ani) antrenată de prof Cristi Nemțeanu, o atletă înăscută, determinată și cu un super potențial de performanță, din ale cărei realizări menționăm:

– Multiplă campioană națională U20

– Medalie aur FOTE la Skopje Macedonia de Nord

– Medalie argint la triplusalt Campionatele Europene U20 Tampere Finlanda

Tot în cadrul secției de atletism tânărul aruncător Raul Filimon, campion național de U18 pregătit de reputata antrenoare Mihaela Melinte înregistrează progres după progres în vederea atingerii marilor obiective de performanță.

O secție prolifică și cu o mare disponibilitate pentru performanță, secția de judo, coordonată de prof. Constantin Manole este într-un crescendo permanent, atât ca flux al tinerilor care doresc să practice acest sport cât și a rezultatelor înregistrate.

Sportivi ca Rada Ciobanu (Vicecampioană Mondială școlară la Zlatibor Serbia, triplă campioană balcanică și triplă campioană națională în 2025) Cociorbă Ioana vicecampioană națională U21 și U23, componentă CNOPJ Cluj Napoca, Farauanu Iasmina (bronz CN U21, component a CNOPJ București) , Caltea Maria vicecampioană juniori III , Mihalcea Rareș bronz CN U14, o pleiadă de copii valoroși care se dezvoltă personal, și prin intermediul sportului și care iubesc atmosfera competițională.

La capitolul plecări SCM Bacău a consemnat ”promovarea” la alte cluburi, în special din considerente financiare, a unor sportivi de top, care au și confirmat ducând mai departe valoarea acumulată în cadrul clubului nostru. Astfel sportivi ca Ramona Verman –campioană europeană atletism (2025) , Denis Mihai lupte greco-romane, Răzvan Ciobanu – box , vor reprezenta din fericire în continuare tot Municipiul Bacău în arenele sportive.

Deși s-a confruntat cu un an dificil sub anumite aspecte, personalul SCM Bacău, sportivii și antrenorii au înțeles și au reușit să-și ducă la capăt și cu succes misunea lor nobilă de a se implica în atingerea performanței.

O reușită foarte importantă este menținerea funcționării normale a activității din cadrul tuturor ramurilor sportive, având în principal sprijinul substanțial al Agenției Naționale pentru Sport, dar și suportul sponsorilor și ai susținătorilor clubului și bineînțeles implicarea corespunzătoare a personalului SCM Bacău, în acest moment SCM Bacău având atât acces cât și condiții decente la locațiile de antrenament.

O altă misiune îndeplinită constituie și contractarea unei finanțări nerambursabile pe legea 69/2000, cu Municipiul și Consiliul Local Bacău, parteneriat care a permis derularea unor activitatilor sportive importante în special în ultima parte a anului competițional 2025.

Ca și rezumat Sport Club Municipal Bacău reușește și în 2025 să își ducă la capăt misiunea sa de a forma sportivi de Top și oameni pentru comunitate, având la dispoziție în principal sprijinul ANS, resursele proprii, sprijinul sponsorilor și al susținătorilor, și nu în ultimul rînd parteneriatele și proiectele anuale derulate cu administrația publică locală, cel din acest an fiind : ”Municipiul Bacău motorul sportului de înalta performanță individual”.

Vă mulțumim tuturor și revenim cu noi secții și noi rezultate!