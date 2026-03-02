Schimbări fiscale din 2026: principalele noutăți aduse de OUG nr. 8/2026

Adoptarea OUG nr. 8/2026 privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creșterea investițiilor productive și a competitivității, publicată în Monitorul Oficial nr. 147 din 25 februarie 2026 și intrată în vigoare la 1 martie 2026, marchează una dintre cele mai ample intervenții legislative recente în materie fiscal-bugetară. Actul normativ introduce un pachet complex de măsuri menite să stimuleze mediul economic, să încurajeze investițiile și să îmbunătățească competitivitatea companiilor, concomitent cu ajustarea unor mecanisme fiscale deja existente.
Ordonanța aduce modificări semnificative în mai multe zone ale fiscalității: impozitul pe profit, regimul microîntreprinderilor, TVA la încasare, impozitul pe venit, precum și în ceea ce privește facilitățile fiscale, deducerile suplimentare, amortizarea activelor și acordarea bonificațiilor pentru conformare fiscală. Prin aceste intervenții, legiuitorul urmărește atât stimularea investițiilor productive – în special în domenii precum cercetarea-dezvoltarea și tehnologia – cât și îmbunătățirea disciplinei fiscale și simplificarea anumitor proceduri administrative.
Printre elementele de noutate se regăsesc introducerea unui mecanism de credit fiscal pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, posibilitatea aplicării unei amortizări superaccelerate pentru anumite categorii de active în anul 2026, precum și modificarea regulilor privind utilizarea rezervelor fiscale. Totodată, sunt revizuite unele aspecte privind impozitul minim pe cifra de afaceri, deducerile acordate operatorilor economici care își listează acțiunile pe piețe reglementate și pragul valoric pentru recunoașterea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile.
În paralel, ordonanța clarifică și adaptează regimul microîntreprinderilor, menținând plafonul de venituri la 100.000 euro, dar modificând modul de determinare a acestuia și regulile privind menținerea statutului fiscal. Sunt introduse și ajustări procedurale privind sistemul TVA la încasare, inclusiv majorarea plafonului pentru aplicarea acestuia, precum și o serie de bonificații fiscale acordate contribuabililor care își îndeplinesc corect și la timp obligațiile fiscale.
Prin amploarea și diversitatea măsurilor adoptate, OUG nr. 8/2026 reprezintă un instrument legislativ cu impact direct asupra modului în care companiile își vor planifica investițiile, își vor gestiona obligațiile fiscale și își vor organiza structura financiar-contabilă în perioada următoare. În continuare, prezentăm principalele modificări și implicațiile lor practice pentru contribuabili.
OUG nr. 8 din 2026 privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creşterea investiţiilor productive şi a competitivităţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar
MO 147/25.02.2026
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor
1. Se păstrează plafonul venitului microîntreprinderii la nivelul de 100.000 euro, plafon anual. Legiuitorul modifică structura veniturilor impozabile ce vor fi luate în considerare în sensul că doar veniturile ce compun cifra de afaceri contabilă se cuprind în acest plafon – grupa 70 din planul de conturi. Practic, se elimină din acest plafon veniturile obținute din vânzarea a unei singure imobilizări. Dacă pe parcursul exercițiului există cel puțin două vânzări de imobilizări, acestea se cuprind în plafonul amintit;
2. Când se determină plafonul de 100.000 euro se ține cont și de veniturile societăților legate când aceeași persoană fizică deține mai mult de 20% din capitalul social a două sau mai multe societăți sau veniturile obținute din activități independente realizate de persoana fizică ce este participant la microîntreprindere;
3. Se păstrează obligația fiscală de depunere a situațiilor financiare la autorități pentru ca o societate să aibă calitatea fiscală de microîntreprindere. Pentru acele societăți care doresc să fie microîntreprinderi în 2026, ordonanța prevede în mod expres depunerea situațiilor financiare anuale până în data de 31 martie 2026 (nu este o derogare de la termenul prevăzut în Legea contabilității, ci o condiție fiscală;
4. Actualele societăți plătitoare de impozit pe profit ce îndeplinesc condiția de microîntreprindere la data de 31 decembrie 2025 (încadrează un salariat cu normă întreagă, cifra de afaceri mai mică de 100.000 euro, etc.) pot opta să plătească impozitul pe venitul microîntreprinderii chiar dacă în perioada anilor anteriori au mai avut calitatea de microîntreprindere. Legiuitorul a eliminat condiția ca respectiva societate să nu mai fi avut calitatea de microîntreprindere;
5. O societate nou-înființată poate avea calitatea de microîntreprindere dacă încadrează în muncă cu normă întreagă o persoană în termen de 90 de zile de la înmatricularea la Registrul Comerțului. Dacă nu se efectuează încadrarea în muncă în acest termen, societatea plătește impozit pe profit începând cu trimestrul următor celui în care a expirat perioada de 90 de zile;
6. Dacă o microîntreprindere înregistrează un singur salariat, aceasta își păstrează calitatea de microîntreprindere dacă contractul de muncă este suspendat o singură dată pe o durată mai mică de 30 de zile. În caz contrar, când durata suspendării este mai mare de 30 de zile sau există două suspendări ale contractelor de muncă, atunci microîntreprindere devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor celui în care au apărut aceste evenimente. Avem o singură excepție, când suspendarea contractului de muncă este generată de incapacitate temporară de muncă, pot să existe mai multe concedii medicale cu condiția ca suma cumulată într-un an să nu depășească 30 de zile. În cazul în care suma cumulată a concediilor medicale depășește 30 de zile pe durata unui an calendaristic, microîntreprinderea devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor celui în care a fost depășită durata de 30 de zile;
7. Dacă o microîntreprindere depășește plafonul anual al veniturilor de 100.000 euro, plătește impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit acest plafon (NU din trimestrul următor);
8. Dacă o microîntreprindere înregistrează un singur salariat, iar contractul de muncă încetează, aceasta își păstrează calitatea de microîntreprindere dacă angajează un alt salariat într-un termen de maxim 30 de zile de la încetarea contractului de muncă anterior. Durata noii angajări este fie perioadă nedeterminată, fie perioadă determinată de minim 12 luni, Dacă nu se realizează angajarea în acest termen de maxim 30 de zile microîntreprinderea devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul următor celui în care s-a încheiat perioada de 30 de zile;
9. Veniturile obținute de o microîntreprindere reprezentând bonificații acordate de organul fiscal sunt considerate venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venitul microîntreprinderii.
TVA la încasare
Valoarea plafonului pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare este de:
a) 5.000.000 lei începând cu 1 martie 2026 și până la 31 decembrie 2026;
b) 5.500.000 lei începând cu 1 ianuarie 2027.
Legiuitorul a reglementat procedurile fiscale privind intrarea și ieșirea în ceea ce privește sistemul de TVA la încasare.
– Persoanele impozabile care intenționează să aplice sistemul de TVA la încasare și îndeplinesc plafoanele anterior amintite depun la organul fiscal o notificare pentru TVA la încasare până pe data de 20 a lunii curente urmând să aplice sistemul de TVA la încasare începând cu prima zi a lunii următoare.
– Dacă persoana impozabilă ce aplică sistemul de TVA la încasare se încadrează în aceste plafoane la finele exercițiului, se consideră că a optat în mod tacit la aplicarea sistemului de TVA la încasare.
– Dacă o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare și a depășit plafonul cifrei de afaceri amintit anterior în interiorul exercițiului trebuie să depună o notificare la organul fiscal până pe data de 20 a lunii următoare celei în care s-a depășit plafonul prin care solicită revenirea la sistemul de TVA cu exigibilitate normală. Va aplica sistemul de TVA cu exigibilitate normală începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care s-a depus notificarea.
Dacă o persoană impozabilă aplică sistemul de TVA la încasare înregistrează un plafon al cifrei de afaceri mai mic decât cele enumerate anterior, dar intenționează să aplice sistemul de TVA cu exigibilitate normală, aceasta se află în următoarele situații fiscale:
a) În exercițiul în care a solicitat aplicarea sistemului de TVA la încasare nu poate modifica regimul TVA;
b) În exercițiul următor celui în care aplică sistemul de TVA la încasare poate în orice lună, până pe data de 20, să solicite modificarea sistemului de TVA.
ANAF organizează registrul persoanelor impozabile ce aplică sistemul de TVA la încasare, iar acesta este public.
Operatorii economici ce livrează bunuri/prestează servicii și aplică sistemul de TVA la încasare trebuie să menționeze acest fapt în facturile emise.
Impozit pe venit
|
1. Contribuția la un fond de pensii ocupațional reglementat de Legea nr. 1/2020 pe care o suportă un angajator pentru un salariat reprezintă venit neimpozabil la nivelul persoanei fizice dacă se încadrează într-un plafon de 33% din salariul brut de încadrare într-un plafon anual de 400 euro. Se păstrează celelalte beneficii neimpozabile deja reglementate;