Scandal la granița României: importul de furaje din Ucraina, sistat după sacrificarea a peste 100.000 de păsări

Un scandal major cu implicații regionale este în plină desfășurare la granița României, după ce peste 100.000 de pui de găină pentru carne au fost sacrificați în Republica Moldova. Măsura a fost luată în urma folosirii unor furaje importate din Ucraina, suspectate de contaminare cu substanțe periculoase.

Autoritățile moldovene au anunțat că, pe baza rezultatelor de laborator și a datelor obținute în urma controalelor oficiale, s-a concluzionat că sursa reziduurilor depistate în fermele afectate provine din furajele importate. În consecință, importul de furaje din Ucraina a fost sistat imediat, ca măsură de protecție sanitar-veterinară.

Sacrificarea păsărilor a fost decisă preventiv, pentru a elimina orice risc asupra sănătății publice și pentru a preveni intrarea pe piață a unor produse de origine animală neconforme. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili exact tipul substanțelor identificate, traseul comercial al furajelor și eventualele responsabilități ale operatorilor economici implicați.

Cazul reaprinde îngrijorările legate de siguranța importurilor agricole din zona de conflict și ridică semne de întrebare privind controalele la nivel regional, inclusiv în contextul fluxurilor comerciale care tranzitează sau vizează România.