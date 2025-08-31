Sărituri în apă de la mare înălțime. Costa Popovici (CSM Bacău), argint la Cupa Mondială!

O nouă reușită de top pentru Constantin Popovici. Duminică, la Porto Flavia, în Italia, sportivul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de sărituri în apă de la mare înălțime.

La finalul unei lupte strânse, în care a fost foarte aproape de aur, Costa a fost devansat de americanul James Liechtenstein. Astfel, Liechtenstein reușește „dubla” în această vară, cucerind și Cupa Mondială după ce, luna trecută, își adjudecase Campionatele Mondiale de Natație din Singapore.

Pentru Costa Popovici, argintul de la Cupa Mondială din Italia completează un palmares fantastic obținut de săritorul în apă în vârstă de 37 de ani sub culorile CSM Bacău. Concret, din 2023, de când concurează pentru CSM Bacău, Costa a cucerit un titu de campion al lumii la Mondialele de Natație în 2023, în Japonia, completat de un bronz în 2025, la Singapore, două Cupe Mondiale în 2023 și 2024 în Statele Unite, respectiv Bahrain cărora li s-a adăugat argintul de acum, din Italia (toate acestea la sărituri de la mare înălțime), dar și un titlu de campion în 2023 și unul de vice-campion, în 2024, la Red Bull Cliff Diving World Series.

„Medalia de argint de la actuala Cupă Mondială cucerită de Constantin Popovici ne bucură foarte mult, mai ales că a fost obținută în condiții extreme, cu un vânt foarte puternic ce a dus la nenumărate abandonuri. E adevărat, aurul a fost foarte aproape, dar asta nu scade cu nimic meritele și valoarea acestui sportiv de excepție, care reprezintă cu mândrie Bacăul și România. Îl felicit pe Costa”, a declarat antrenorul „CSMeului”, Adrian Gavriliu.