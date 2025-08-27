Sărituri în apă de la mare înălțime: Constantin Popovici (CSM Bacău) atacă din nou Cupa Mondială

Sportivul antrenat de Adrian Gavriliu va participa în acest weekend, la Porto Flavia (Italia) la prestigioasa competiție pe care a câștigat-o în 2023 și 2024. Finala de duminică, 31 august, va fi transmisă în direct de TVR

Cum zic italienii? „Non c”e due senza tre”. Nu există doi fără trei. Altfel spus, ceea ce s-a întâmplat de două ori are toate șansele de a se repeta și a treia oară. Multiplul campion la sărituri în apă de la mare înălțime Constantin Popovici cunoaște bine zicala. Și speră să o pună în practică la finele acestei săptămâni. Chiar în Italia.

În splendia localitate din Sardinia, Porto Flavia, gazda ediției din acest an a Cupei Mondiale la sărituri în apă de la mare înălțime. Sportivul în vârstă de 36 de ani antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a câștigat ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, cea din 2023, din Statele Unite ale Americii și cea desfășurată anul trecut, în Bahrain. Și cum „non c e due senza tre”, Costa speră să-și treacă în palmares un al treilea titlu la „World Acquatics Hogh Diving World Cup”, așa cum sună denumirea oficială a întrecerii.

Provocarea este una de cel mai înalt nivel. Și asta pentru că pe 30 și 31 august, în localitatea sardă (și în direct pe TVR), se va întrece crema mondială a săriturilor de la mare înălțime. La masculin sunt 15 competitori. În frunte cu americanul James Liechtenstein și spaniolul Carlos Gimeno, cei care l-au devansat pe Costa Popovici, medaliat cu bronz, la ediția din această vară a Campionatului Mondial de natație, de la Singapore, competiție pe care „CSMeul” băcpuan a dominat-o până aproape de final. Pentru Costa, Cupa Mondială este, deci, și un prilej de revanșă. Dar, mai ales, este o modalitate de a-și completa un palmares cu adevărat fabulos.

De altfel, din 2023, de când concurează oficial pentru CSM Bacău, elevul lui Adrian Gavriliu a cucerit un titu mondial în 2023 (completat de un bronz în 2025), două Cupe Mondiale (cele amintite din SUA și Bahrain), un titlu de campion (2023) și unul de vice-campion (2024) al Red Bull Cliff Diving World Series.

Interesant este că, spre deosebire de Campionatele Mondiale de luna trecută, care au propus un sistem experimental, dar, totodată, foarte solicitant, cu șase sărituri, la Cupa Mondială din Sardinia se revine la varianta clasică, bazată pe patru sărituri.

La Porto Flavia, Constantin Popovici va fi însoțit de antrenorul Adrian Gavriliu, toate cheltuielile celor doi fiind acoperite de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. România va fi reprezentată la World Cup și de Cătălin Preda. Asta tocmai pentru că… non c” due senza tre!