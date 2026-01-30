Sărituri de la mare înălțime: „CSMeul” băcăuan Costa Popovici, desemnat cel mai bun din Europa!

În ciuda noii orientări, tip Daciada, către sportul de masă, CSM Bacău se încăpățânează să țină capul sus în lume la nivel de mare performanță. La câteva zile după ce deținătoarea titlului european U23 la săritura în lungime, Ramona Verman a cucerit aurul la meetingul atletic de la Dusseldorf, unde a învins-o pe multipla campioană continentală, mondială și olimpică Malaika Mihambo, un alt performer al CSM Bacău, Constantin Popovici a ieșit la rampă.

Joi, 29 ianuarie, European Aquatics a anunțat că Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri de la mare înălțime. Laureat cu bronzul mondial la Singapore și cu argint la Cupa Mondială derulată la Porto Flavia, în Italia, ambele la high-diving și cu un nou parcurs excelent în Red Bull World Series Cliff Diving, unde s-a clasat al doilea în ierarhia generală, Costa Popovici a demonstrat și anul trecut că rămâne un reprezentant de top al CSM Bacău, al Bacăului și al României într-una dintre cele mai spectaculoase și mai mediatizate ramuri sportive.

Iar titlul de campion conferit de European Aquatics în urma unui vot public confirmă din plin acest statut.

„Constantin Popovici din România a fost desemnat câștigătorul titlului de cel mai bun sportiv european al anului 2025 la sărituri în apă de la mare înălțime, în urma unui vot public care a recunoscut excelența sa susținută pe parcursul unuia dintre cele mai exigente și competitive sezoane din istoria recentă”, a punctat European Aquatics pe site-ul oficial.

Adus de Adrian Gavriliu la CSM Bacău în toamna lui 2022, când se afla într-o perioadă delicată a traseului său sportiv ca urmare a unor probleme medicale, Costa Popovici și-a relansat parcursul, beneficiind la clubul municipalității de încredere și susținere pe măsura valorii sale.

Astfel, sub comanda antrenorului Gavriliu, Costa a atins vârful carierei, cu reușite în serie în 2023, 2024, 2025, dintre care este suficient să amintim titlul mondial din 2023 și, în premieră pentru România, cucerirea prestigiosului King Kahekili la începutul lui 2024. Vorba ceea: atât s-a putut!

Și, cu toate că, deși ajuns la 37 de ani, nu se va putea mândri cu vreun titlu „proletcultist” dobândit în preaminunatul sport de masă, Constantin Popovici va încerca să compenseze la nivel de mare performanță, unde, în vara lui 2026, îl așteaptă, în îmburghezitul oraș capitalist Paris, Campionatul European la sărituri de la mare înălțime.