„Sârbu Atelier” este mică afacere de familie, din domeniul încălțămintei, pornită de doi tineri cu ambiții mari, dar, mai ales, cu o dorință naturală de a lăsa lucruri frumoase în urmă. Micul atelier de încălțăminte, deschis ieri pentru clienții băcăuani, este amplasat pe strada Apusului nr. 12, în apropiere de Vama din Bacău, tot aici existând și un showroom, unde cei doi își expun creațiile. În micul atelier sunt produse articole de încălțăminte pentru purtat toată ziua, folosindu-se doar materii prime și materiale din categoria Premium.

Ideea s-a născut în urmă cu patru ani și a apărut, cumva, din pasiunea comună a celor doi de a cumpăra articole de încălțăminte. „A fost un vis pe care, până la urmă, am reușit să mi-l îndeplinesc. Pentru că de mic copil mi-am dorit să fac încălțăminte, doar că nu am avut posibilitatea. Până într-o zi când au venit și întrebările: Ce să fac cu viața mea? La ce sunt eu bun? Și, cum îmi plăcea să desenez și, în plus, obișnuiam să-mi tot cumpăr încălțăminte, am zis că, da, asta mi-ar plăcea să fac”, își începe povestea tânărul Codrin Sârbu. În afară de abilitatea de a desena, tânărul nu știa mai nimic în domeniul în care a debutat, așa că a început să ia la rând toate atelierele de cizmărie din oraș. De cele mai multe ori a fost refuzat de puținii meșteșugari de pe la noi, în final, găsind înțelegere doar la nea Carol Zeinaș.



A luat lecții luni la rând de la bătrânul meșteșugar de la care a avut de învățat numai lucruri bune. „Am fost plecat, un timp, în Anglia, și l-am chemat pe nea Carol la mine, la apartament. I-am adus inclusiv mașina de făcut încălțăminte și, așa, am făcut acolo primii pantofi. Prima pereche arăta de-a dreptul îngrozitor, fiind făcută din niște piele veche de vreo 20 de ani, cu tălpi la fel, învechite, toate aduse de nea Carol”, se amuză amintindu-și de începuturi tânărul Codrin.Următorul pas a fost să aplice în programul Start Up Nations 2018, reușind, astfel, să obțină o finanțare de 40.000 de euro. Banii i-a folosit, în general, pentru achiziționarea utilajelor necesare micii producții de încălțăminte. În fluxul tehnologic, sunt folosite doar materiale de calitate, de la pieile de vițel, capră, ponei și struț, până la adezivi și tălpi ortopedice. Toate utilajele sunt noi, cumpărate din Italia, țară recunoscută prin meșteșugari de excepție în domeniu. Singurul utilaj vechi este o mașinărie de întins căptușeala pe cizme, cumpărată de undeva, din Buzău.

130 de perechi pe lună

„Atelier Sârbu” e pus în mișcare de mâinile pricepute ale unor meseriașe băcăuance care au lucrat ani de zile în cooperație, micii echipe alăturându-i-se, la tălpuit, și tatăl lui Codrin. Mica linie de fabricație reușește să producă lunar circa 130 de perechi de încălțăminte destinate adulților. „Din păcate, în România, sunt multe lucruri importate, ceea ce pe mine mă deranjează nespus de mult. Aș prefera ca și noi, românii, să facem ceva, să producem aici, pentru că suntem supertalentați, avem «gusturi» foarte bune, știm să ne îmbrăcăm. Sunt conștient că nu o să pot acoperi toate «gusturile» oamenilor, nici nu mi-am propus asta. Vreau doar să produc încălţămintea pe care o simt eu, astfel încât să rezonez, cumva, cu persoanele care apreciază ceea ce fac eu”, mai spune tânărul antreprenor.

Produsele sunt vândute în micul showroom de pe strada Apusului nr. 12, prin magazinul virtual www.sarbuatelier.com, precum și prin celelalte variante online: emag, facebook marketplace, Instagram etc.