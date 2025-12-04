Sărbătoare în inima Bacăului: Hramul „Sfântul Nicolae” și 20 de ani de la sfințirea bisericii „Sfinții Petru și Paul”

Bacăul, la acest început de decembrie, se pregătește să celebreze un eveniment cu totul special. Sâmbătă, 6 decembrie, Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae” va reuni credincioși, invitați și oaspeți de seamă într-un eveniment dublu: hramul bisericii parohiale și aniversarea a două decenii de la sfințirea celeilalte biserici importante care face parte din aceeași parohie – „Sfinții Apostoli Petru și Paul”.

Pentru un oraș în care comunitatea și tradiția au întotdeauna un cuvânt greu de spus, această sărbătoare nu este doar o celebrare religioasă, ci şi un moment în care istoria și prezentul, credința și recunoștința se întâlnesc într-un mod firesc și luminos.

Un oraș cu istorie bogată și oameni atașați de rădăcini

Bacăul, așezat la confluența Bistriței cu Siretul, rămâne unul dintre cele mai vechi centre urbane ale Moldovei. După unii istorici, documentele atestă existența localității încă din 1408, atunci când Alexandru cel Bun acorda negustorilor din Liov privilegiul de a face comerț trecând prin oraș. De-a lungul secolelor, poziția sa strategică l-a transformat într-un nod comercial, cultural și religios.

Comunitatea catolică din Bacău își are primele mențiuni indirecte în 1418, la Conciliul din Konstanz (1414-1418), și devine, în timp, una dintre cele mai bine închegate din întreaga Moldovă. Aici au ajuns călugări franciscani observanți și apoi conventuali, misionari dedicați, oameni care au înfruntat vremuri dificile pentru a păstra vie credința.

Momentul de cotitură îl reprezintă anul 1607, când papa Paul al V-lea îl numește pe Ieronim Arsengo episcop de Bacău, marcând astfel întemeierea oficială a Episcopiei Romano-Catolice de aici. Timp de peste două secole, mai exact, până în anul 1818, Bacăul a fost centru episcopal și loc de referință pentru catolicii din Moldova.

Astăzi, urmele acestei istorii îndelungate se regăsesc atât în documente, cât și în mentalul colectiv al orașului. De aceea celebrările din 6 decembrie sunt percepute ca momente de continuitate, ca o punere în dialog a generațiilor care au construit, pas cu pas, identitatea comunității.

Parohia „Sfântul Nicolae” – un reper pentru credincioși și pentru oraș

Parohia „Sfântul Nicolae” este cea mai mare și una dintre cele mai active parohii romano-catolice din Moldova. În mod special, după 1989, libertatea recâștigată a permis comunității să se reorganizeze și să se dezvolte într-un ritm impresionant.

În anii ’90, odată cu creșterea numărului de familii, s-au înființat noi parohii în Bacău – „Fericitul Ieremia Valahul”, „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Francisc de Assisi” –, o dovadă că orașul devenea un centru viu și prosper al catolicilor din zonă.

Parohia „Sfântul Nicolae” a rămas însă nucleul spiritual al multor generații. Aici s-au format grupuri de tineri, coruri, asociații și inițiative sociale de impact, precum Caritas sau grupurile Scout şi Kolping.

Parohia a avut un rol important și prin colaborarea cu Episcopia Catolică de Iași în înființarea unor instituții educaționale apreciate – Liceul „Sfântul Anton” și Seminarul Liceal „Sfântul Iosif” –, iar misiunea pastorală s-a extins constant.

Este o parohie în care credința nu rămâne doar în incinta bisericii, ci se prelungește în acțiuni concrete, în solidaritate și în implicare civică.

Biserica „Sfântul Nicolae” – tradiția care unește comunitatea

Aflată în centrul orașului, biserica „Sfântul Nicolae” este deopotrivă loc de rugăciune și adorație și simbol identitar. De hramul Sfântului Nicolae, credincioșii se întorc aici ca la o casă părintească: vin pentru a-și revedea prietenii, pentru a mulțumi sau pentru a cere ajutor, pentru a aprinde o lumânare și pentru a simți că sunt parte a unei comunități puternice.

Sfântul Nicolae, cunoscut pentru bunătatea și generozitatea sa, rămâne o figură foarte iubită în Bacău. În fiecare an, hramul aduce un suflu de speranță, lumină și apropiere între oameni.

Biserica „Sfinții Petru și Paul” – două decenii de credință și lumină

Anul acesta, celebrarea parohiei are o intensitate aparte, pentru că aduce în actualitate un reper al orașului: douăzeci de ani de la sfințirea bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Paul”.

Impunătoare, modernă, luminoasă, această biserică este una dintre cele mai mari și mai frumoase construcții religioase din Moldova. Cu o arhitectură îndrăzneață, care îmbină liniile clasice ale unei catedrale cu un stil contemporan, lăcașul impresionează prin dimensiunile sale (77 de metri înălțime, 52 de metri lungime) și prin spațiul deschis, creat pentru a primi mulțimea credincioșilor, care zilnic, dar mai ales duminica și la sărbători, vin să se întâlnească cu Domnul.

Piatra de temelie a fost binecuvântată în iunie 1990, într-o perioadă în care comunitatea reînvăța să construiască liber, cu speranță și viziune. Sfințirea solemnă a avut loc la data de 20 noiembrie 2005, într-o celebrare care a adunat peste 5.000 de credincioși, alături de episcopi din România și Republica Moldova.

Atunci, episcopul Petru Gherghel numea biserica o adevărată „catedrală” și sublinia rolul istoric al Bacăului în catolicismul moldav: „Bacăul este, fără îndoială, un punct de referință în istoria Bisericii din Moldova”.

De atunci, biserica „Sfinții Petru și Paul” a devenit un pol spiritual, cultural și comunitar: aici au loc concerte, întâlniri ale copiilor și tinerilor, ore de cateheză, momente de solidaritate și evenimente care au depășit granițele parohiei.

6 decembrie – o întâlnire între trecut și viitor

Sărbătorile din acest an vor fi prezidate de episcopul auxiliar de Iași, PS Petru Sescu, care va celebra Liturghia solemnă de hram. Sunt așteptați în jur de 70-80 de preoți, împreună cu sute sau poate mii de credincioși din Bacău și din localitățile apropiate.

Autoritățile locale vor participa la rândul lor, marcând caracterul comunitar al evenimentului și legătura profundă dintre istoria orașului și istoria bisericii sale.

Pentru băcăuani, această zi este o ocazie de a privi înapoi cu recunoștință și de a privi înainte cu speranță. Este o sărbătoare care aduce laolaltă generații diferite, oameni cu povești diverse, dar uniți de același simț al apartenenței.

O invitație deschisă tuturor

În spiritul patronului său, Parohia „Sfântul Nicolae” adresează tuturor locuitorilor orașului o invitație caldă de a participa la sărbătoare.

Indiferent de confesiune, fiecare este binevenit:

 să intre pentru câteva clipe în liniștea unei biserici care respiră istorie;

 să asculte corurile și rugăciunile care dau glas unei comunități vii;

 să retrăiască un fragment din memoria orașului;

 să fie parte dintr-un moment care vorbește despre unitate și lumină.

Într-o perioadă în care avem nevoie mai mult ca oricând de solidaritate și încredere, această celebrare este un prilej de a ne reaminti că orașul se construiește prin oameni, prin credința lor, prin gesturile lor simple și prin dorința de a fi împreună.

Ziua de 6 decembrie devine astfel nu doar o zi din calendarul liturgic, ci o sărbătoare a Bacăului: o întâlnire între trecut și viitor, între piatră și suflet, între istorie și prezent.

Pr. dr. Benone Lucaci

Paroh și Decan de Bacău