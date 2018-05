Bucurie și culoare. Multă culoare și voie bună. Amintiri, declarații, regrete, emoții. În zi de sărbătoare, de Sf. Constantin și Elena, e sărbătoare și la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău. 242 de absolvenți, din opt clase de a XII-a, au spus adio anilor de liceu. Cu entuziasm, cu veselie, baloane, pancarde, robe, dans și muzică. Opt clase reunite într-o promoție numeroasă, frumoasă, cu foarte multe rezultate bune la olimpiadele naționale.

Opt clase coordonate de profesorii diriginți Adrian Ifrim (clasa a XII-a A), Pompilia Postelnicu (clasa a XII-a B), Angela Sterpu (clasa a XII-a C), Laurențiu Stroe (clasa a XII-a D), Tatiana Rizan (clasa a XII-a E), Lăcrămioara Nemeș (clasa a XII-a F), Laura Cojocaru (clasa a XII-a G) și Ioan Grințescu (clasa a XII-a H). Opt clase care au defilat și prin oraș, cu începere de la ora 11.00, în renumita paradă a absolvenților, din care nu au lipsit majoretele liceului și Ansamblul „Ciucurelul” (condus de prof. Mitică Pricopie), emblema instituției de învățământ, care au încins o horă și în fața Prefecturii, și la Primăria Bacău, invitând la dans inclusiv autoritățile locale.

Teatrul de Vară a fost locul în care cu toții, elevi, absolvenți, profesori, părinți, bunici, prieteni au depănat amintiri și s-au sărbătorit într-un curs festiv.

„Sunt momente speciale, atât pentru noi, profesorii, cât, mai ales, pentru ei. Ca în fiecare an, cu această ocazie sărbătorim tinerețea absolvenților noștri. Suntem mândri de ei! Le dorim să fie puternici, să înfrunte cu același curaj furtunile și să arate cu toții lumii că sunt construiți pentru a fi cei mai buni. Avem încredere în ei că vor reuși tot ceea ce și-au propus. Colegiul Național «Vasile Alecsandri» este un brand al învățământului băcăuan și chiar național, prin rezultatele obținute. Aici asigurăm educație de înaltă calitate, care să faciliteze integrarea și afirmarea absolvenților noștri în societatea contemporană, bazată pe cunoaștere și autocunoaștere, pe înnoire, egalitatea de șanse, cooperare, toleranță și încredere. Misiunea Colegului Național «Vasile Alecsandri» o reprezintă formarea personalităților dinamice, flexibile, autonome și determinate în dezvoltarea acestora la potențial maxim. Școala noastră promovează atât dimensiunea europeană, cât și cea globală a educației, pornind de la particularitățile socio-culturale regionale și naționale.”

Prof. Teona Codreanu, director adjunct al colegiului

Doi șefi de promoție

În an centenar, 2018, Colegiului Național „Vasile Alecsandri” are doi șefi de promoție, prin Vlad Chelaru, de la clasa a XII-a E, Științele naturii – intensiv engleză, și Raluca Elena Popa, de la clasa a XII-a F, Științele naturii, ambii cu media generală 10 (zece) pe cei patru ani de studii în liceu. „Eu sunt diriginta clasei a XII-a E. Depre Vlad nu am decât cuvinte de laudă. Din clasa a IX-a este olimpic național, la Biologie, la Fizică, la Chimie, un copil deosebit, cu dorință de a ști, de a cerceta, de a cunoaște. Un elev competitiv și competitor, foarte frumos educat de părinți. De fapt, toată clasa mea este una deosebită, educată, cu elevi care știu ce e bunul simț, care știu cum să își aleagă drumul și meritul nu este numai al nostru, cadrele didactice, ci, mai ales al părinților. În toți acești patru ani am făcut o adevărată echipă profesori – elevi – părinți”, ne-a declarat prof. Tatiana Rizan. „Sunt copii foarte buni. De la clasa mea este Raluca Popa, șefa de promoție. Un copil bun, cuminte, timid, dar încrezător. Șeful clasei, un adevărat lider, este Andrei Ghelasă, de asemenea, un elev deosebit”, ne-a spus și prof. Lăcrămioara Nemeș.

„Mă simt foarte bine ca șefă de promoție. Mă așteptam la un astfel de rezultat pentru că am învățat foarte mult în acești ani în care și profesorii mi-au fost alături și m-au ajutat enorm. Un secret al notelor de 10 pe linie? Nu cred că există. Trebuie să fii doar foarte echilibrat în tot ceea ce faci. Vreau să îmi continui studiile spre Cibernetică economică la București și mă simt foarte pregătită pentru așa ceva.” Raluca Elena Popa

„Tot ce am realizat până acum se datorează părinților mei. Eu sunt cei care m-au susținut, m-au încurajat, m-au motivat, au avut încredere în mine. Sunt și olimpic, din clasa a VII-a, dar abia la acest liceu am ajuns să am ocazia să îmi găsesc și drumul. Au fost 4 ani frumoși. 4 ani aglomerați, în care am învățat multe. Mă pregătesc pentru Medicină, la Cluj. Sper să reușesc și acolo, la fel cum am făcut-o și aici, la Colegiul Național «Vasile Alecsandri»”. Vlad Chelaru

