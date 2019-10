Compania SITAEL Team 2018 face ultimele pregătiri pentru deschiderea, pe 25 octombrie, a ediției din acest an a Expoziției „Hunting Moldavia – Târgul Internațional de Vânătoare și Pescuit”. Evenimentul va avea loc în perioada 25-27 octombrie la Clubul de Sport, din Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 5, și va include și un festival vânătoresc, tir cu arcul și activități distractive pentru copii și tineret.

Vizitatorii- spun organizatorii -vor putea achiziționa, de la firme de prestigiu, îmbrăcăminte, încălțăminte, echipamente și accesorii specifice domeniilor vânătoare și pescuit, toate produse de înaltă calitate. De asemenea, vizitatorii vor beneficia de servicii în domeniu și de șansa de a viziona expoziții unicat de trofee cinegetice. În perimetrul evenimentului vor fi organizate concursuri outdoor, iar participanților le vor fi oferite premii atractive.

„Acest eveniment, ne-a declarat Corneliu Pricope, managerul SITAEL Team 2018, este un promotor al meseriei de vânător și al pescuitului sportiv, dar și un succes în ce privește schimbul de idei, de oportunități de afaceri în domeniu și nu numai. De asemenea, evenimentul va evidenția frumusețea acestui hobby și valoarea lui în promovarea și conservarea naturii, a vânătorii și pescuitului sustenabil, precum și a valorilor cinegetice românești în general. Apreciem și mulțumim, pe această cale, pentru implicare și dedicație profesională, celor doi parteneri tehnici, Direcția Silvică Bacău și Direcția Silvică Neamț. Nu pot încheia fără a menționa că dedicăm această ediție celui care a fost, deopotrivă, vânător și profesor universitar dr. Cătălin Rang.”

Au confirmat deja participarea la eveniment circa 50 de operatori economici de profil, direcții silvice județene (Direcția Silvică Bacău, Direcția Silvică Neamț, Direcția Silvică Suceava, Direcția Silvică Bistrița Năsăud, Direcția Silvică Prahova), asociații județene de vânătoare și pescuit (AJVPS-uri), asociații de vânătoare și pescuit private, instituții muzeale, organizații și persoane fizice interesate și pasionate.

În fiecare zi, companiile partenere și expozante interesate vor face demonstrații outdoor la cele două piscine special amenajate ca luciu de apă artificial. Astfel, vor avea loc prezentări și teste de echipamente de pescuit (lansete, mulinete, fire și năluci), realizate de pescari experimentați și firme renumite în domeniu, precum și prezentări ale noutăților sezonului, cu sesiuni de întrebări și răspunsuri.

Astfel, vor avea loc și vor fi oferite:

1. Expoziție outdoor cu trăsuri de vânătoare, de paradă și tip fast-food, sanie, expoziție de mobilier outdoor, echipamente și construcții de vânătoare;

2. Servicii de bar și restaurant pentru publicul vizitator, acestea oferind și bucătărie cu specific vânătoresc și pescăresc;

3. Prezentări de rețete culinare și expoziție cu vânzare de produse tradiționale și vânătorești;

4. Prezentări și degustări de vinuri, alese cu grijă, reprezentând producători renumiți, pentru a se asorta cu gastronomia vânătorească și pescărească;

5. Oferte turistice care includ sejururi, trasee, resorturi de vânătoare și organizarea de partide de vânătoare. Oferte de circuit cultural și viticol la crame de prestigiu din România și Republica Moldova;

Ce include Festivalul Vânătoresc

• Expoziție canină de vânătoare cu participarea specială a Asociației „Limier Club Român”, a Asociației Chinologice Metropolitane Iași și a Asociației Chinologice Bacău. Acestea prezintă rase de câini folosite la vânătoare. Vor avea loc demonstrații în toate cele trei zile ale evenimentului: vineri și sâmbătă de la ora 16.00, duminică de la ora 10.30. Trainer la Asociația din Bacău: Neculai Mihai, instructor dresor atestat, vicepreședinte al asociației;

• Concurs de gastronomie vânătorească și pescărească cu acordarea de premii atractive;

• Concurs: chemarea cerbului la boncănit, din chemători;

• Concurs de tir cu arcul sportiv profesionist, susținut de Clubul Sportiv „SAGA”;

• Prezentarea trofeelor cinegetice evaluate CIC (The International Council for Game and Wildlife Conservation);

• Seară vânătorească la Hotel-Restaurant „EMD”, din Bacău, adresată tuturor doritorilor, pe bază de rezervare, începând cu ora 19.00. Meniu vânătoresc, prezentări și degustări de vinuri. Eveniment susținut și de Domeniile Cotnari.

Expoziții cinegetice, evaluare de trofee vânătorești

Programul ediției din acest an al Expo „Hunting Moldavia” – Târgul Internațional de Vânătoare și Pescuit este cel mai bogat dintre toate edițiile de până acum și cuprinde:

– Expoziție cinegetică profesionistă și relevantă pentru România, de valoare internațională, cu participarea Muzeului Cinegetic Național „POSADA” (ROMSILVA), a unor direcții silvice județene, a altor asociații de vânătoare și pescuit sau a persoanelor fizice ce dețin colecții de trofee medaliate;

– Expoziție cinegetică aparținând Muzeului de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău (Consiliul Județean Bacău);

– Evaluarea CIC a trofeelor cinegetice aparținând asociațiilor și vânătorilor persoane fizice; omologarea trofeelor cinegetice, prin participarea unei echipe de specialiști evaluatori CIC acreditați: Ceranik Aleksander, președinte; Cosmin Maris, senior evaluator; Miok Sima, judge; 1-2 evaluatori atestați din România. Evaluarea trofeelor se va face timp de trei zile, înainte de inaugurarea evenimentului, respectiv începând de marți, 22 octombrie. Astfel, posesorii de trofee sunt rugați să aducă exemplarele propuse spre evaluare în zilele de luni, marți și miercuri (21 – 23 octombrie), la TNT CLUB SPORT.

Conferință de specialitate, lansări de carte

Sâmbătă, 26 octombrie, între orele 12.00 – 14.00, la o locație care va fi anunțată ulterior, va avea loc și o conferință de specialitate pe teme actuale din domeniul vânătorii.

Iată și titlurile prezentărilor și autorii:

A. „Mecanismul, prevenția și compensarea pagubelor”. Legislația care reglementează evaluarea și compensarea pagubelor produse de fauna cinegetică. Prezintă dr. Fodor József-Tamás PhD., wildlife biologist, wildlife management expert și Sopron University, Departament of forestry and wildlife management, Hungary; RomanianTrapping Asociation, Președinte, Romania.

B. „Impactul expansiunii recente a șacalului auriu (Canis aureus) în România – Fapte și supoziții” – dr. ing. Farkas Attila (PhD),profesor la Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar”, din Ditrău, și la Liceul Tehnologic „Venczel Jozsef”, din Miercurea Ciuc, Catedra silvicultură: președinte al Asociației pentru Managementul Ecosistemelor, Gheorgheni (Harghita).

C. „Metode complementare de estimare a efectivelor de fazan și iepure de câmp” – dr. Ing. Mihai Fedorca, cercetător științific gradul III la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

În aceeași zi, în continuarea conferinței, va avea loc și lansarea a două lucrări de specialitate, realizate de Gabriel Cheroiu („Viziunile Sfântului Eustațiu”) și Sorin Gârjan („Mai ții minte, suflete?…”).

Alte activități pentru public la Expoziția „Hunting Moldavia 2019”

1. Prezentare de noutăți la nivel regional și național;

2. Prezentare în premieră a noutăților 2020;

3. Prezentare a produselor de top;

4. Lansare magazin online cu articole de pescuit – www.pescarulroman.ro și acordare de vouchere, reprezentând discount de 10 % la produsele comandate pe www.pescarulroman.ro, cu ridicare din magazinul din Bacău;

5. La fiecare 2 ore are loc o prezentare de preparare de nadă, pentru pescuit la diverse specii – prezintă Florin Lozincă;

6. La fiecare 2 ore are loc o prezentare de preparare de nadă ten, pentru pescuit la diverse specii – prezintă Florin Lozincă (Vineri: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; Sâmbătă: 10.00, 12.00. 14.00. 16.00, 18.00; Duminică: 10.00, 12.00);

6. Colare de Viermi – prezintă Toni Stanciu;

7. Alegerea culorii nălucii la răpitori – prezintă Adrian Turcu;

8. Concurs pe precizia aruncării la spining – prezentare outdoor, Florin Lozincă;

9. Legarea cârligelor, la crap și la alte specii de pește, în funcție de montura utilizată – prezentare Florin Lozincă.

Programul de vizitare: vineri între orele 11.00 – 19.00, sâmbătă între orele 9.00 – 19.00 și duminică între orele 9.00 – 14.00.

Partenerii evenimentului:

Exportarm Consult, Asociația RARA APRI, Muzeul Cinegetic Național POSADA – RNP ROMSILVA, Muzeul de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău, Uniunea Națională a Patronatului Român, Societatea ADVENTURE LIGHT, Vintage Box, Restaurantul La BETTOLA Bacău, Restaurantul Turnul Berarilor Neamț, Domeniile COTNARI, Clubul Sportiv SAGA, Asociația Limier Club Român, Asociația Chinologică Bacău, Asociația Chinologică Metropolitană Iași (România).

Parteneri Tehnici: Direcția Silvică Bacău și Direcția Silvică Neamț.

Pagina de Facebook a evenimentului este https://www.facebook.com/EXPO-Hunting-Moldavia-2019-578871532531156/ (Expo HUNTING MOLDAVIA 2019).